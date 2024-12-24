https://crimea.ria.ru/20241224/v-evpatorii-budut-strelyat-1142872481.html

В Евпатории будут стрелять

В Евпатории будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.12.2024

В Евпатории будут стрелять

Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T09:53

2024-12-24T09:53

2024-12-24T09:53

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

евпатория

учения

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации.Накануне учения военнослужащих Черноморского флота со стрельбой проходили в районе Килен-бухты Севастополя. Там состоялись тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Подобные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники сбили над КрымомАксенов оценил безопасность КрымаВоенный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастей

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евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, евпатория, учения, вооруженные силы россии