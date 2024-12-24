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В Евпатории будут стрелять
В Евпатории будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.12.2024
В Евпатории будут стрелять
Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:53
2024-12-24T09:53
2024-12-24T09:53
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации.Накануне учения военнослужащих Черноморского флота со стрельбой проходили в районе Килен-бухты Севастополя. Там состоялись тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Подобные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники сбили над КрымомАксенов оценил безопасность КрымаВоенный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Евпатории будут стрелять
В Евпатории пройдут учения военных со стрельбой