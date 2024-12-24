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В Евпатории будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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В Евпатории будут стрелять
В Евпатории будут стрелять - РИА Новости Крым, 24.12.2024
В Евпатории будут стрелять
Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:53
2024-12-24T09:53
безопасность республики крым и севастополя
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации.Накануне учения военнослужащих Черноморского флота со стрельбой проходили в районе Килен-бухты Севастополя. Там состоялись тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Подобные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники сбили над КрымомАксенов оценил безопасность КрымаВоенный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастей
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, евпатория, учения, вооруженные силы россии
В Евпатории будут стрелять

В Евпатории пройдут учения военных со стрельбой

09:53 24.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Учения военных со стрельбой будут проходить в течение дня в поселке Заозерное под Евпаторией, предупредили в городской администрации.
"Сегодня будут проходить учения военнослужащих до 00:00. Могут быть слышны громкие звуки. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
Накануне учения военнослужащих Черноморского флота со стрельбой проходили в районе Килен-бухты Севастополя. Там состоялись тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
Подобные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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