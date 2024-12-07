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Армия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области
Армия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Армия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области
За сутки Вооруженные силы России уничтожили еще 380 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T14:56
2024-12-07T14:56
2024-12-07T14:56
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. За сутки Вооруженные силы России уничтожили еще 380 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.Враг разбит ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Север" в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Александрия, Гуево, Кругленькое, Махновка, Мирный, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской областиПиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской областиПутин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. За сутки Вооруженные силы России уничтожили еще 380 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
Враг разбит ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Север" в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Александрия, Гуево, Кругленькое, Махновка, Мирный, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сводке.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
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