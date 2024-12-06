Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241206/v-krymu-v-vykhodnye-budet-nenormalno-teplo--fobos-1142439333.html
В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС
В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС
В Крыму в выходные ожидается комфортная погода, поскольку полуостров окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями и... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T20:22
2024-12-06T20:22
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141478131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddc52f334712a134c2bf0247a575cd03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в выходные ожидается комфортная погода, поскольку полуостров окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу все спокойно. Крым окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона, поэтому погода будет облачной с прояснениями или переменная облачность без каких-либо осадков. Ночью +3...+ 6 в Симферополе, по Крыму + 3...+ 8. Днем в крымской столице до +10...+13, а по республике + 9...+ 14 градусов. Ветер юго-восточный, до 4-9 метров в секунду", - рассказал он.Говоря о погоде на воскресенье, эксперт отметил, что несмотря на постепенное уплотнение облачности, осадки по-прежнему маловероятны.По его словам, такие температурные знания для данного периода являются очень высокими, "нормальная температура для декабря колеблется в районе + 6... + 7 градусов".Погода в начале следующей недели будет напоминать раннюю весну, но обольщаться не стоит, поскольку уже во вторник температура воздуха начнет снижаться, мы находимся в начале зимнего сезона, и, как правило, в этот период устойчивые метеоусловия бывают редко, добавил Тишковец.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в этому году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму лежит снегКрым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоКак защитить набережные Крыма от штормов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141478131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a243d2a94f3c80139e65d124492949cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС

В Крыму на выходных ожидается очень теплая погода без осадков – ФОБОС

20:22 06.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в выходные ожидается комфортная погода, поскольку полуостров окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу все спокойно. Крым окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона, поэтому погода будет облачной с прояснениями или переменная облачность без каких-либо осадков. Ночью +3...+ 6 в Симферополе, по Крыму + 3...+ 8. Днем в крымской столице до +10...+13, а по республике + 9...+ 14 градусов. Ветер юго-восточный, до 4-9 метров в секунду", - рассказал он.
Говоря о погоде на воскресенье, эксперт отметил, что несмотря на постепенное уплотнение облачности, осадки по-прежнему маловероятны.
"В Симферополе под утро ожидается + 5...+8, по Крыму + 5...+ 10. Днем, благодаря южной тяге ветров, температура существенно повысится и составит в Симферополе до + 12...+15, а по Крыму воздух прогреется до +11...16 градусов", - уточнил Тишковец.
По его словам, такие температурные знания для данного периода являются очень высокими, "нормальная температура для декабря колеблется в районе + 6... + 7 градусов".
Погода в начале следующей недели будет напоминать раннюю весну, но обольщаться не стоит, поскольку уже во вторник температура воздуха начнет снижаться, мы находимся в начале зимнего сезона, и, как правило, в этот период устойчивые метеоусловия бывают редко, добавил Тишковец.
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в этому году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Крыму лежит снег
Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко
Как защитить набережные Крыма от штормов
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Нападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратуры
21:21"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма
20:45В Севастополе простились с героем спецоперации Александром Мальцевым
20:33В Латвии продолжают воевать с Пушкиным: демонтируют мемориальную табличку
20:22В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС
20:10ДТП с участием автобуса и грузовика в Крыму: есть пострадавшие
19:48Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели
19:32Поножовщина в школе: число пострадавших в Краснодаре выросло до пяти
19:17Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России
18:58Ребенок ранил ножом учеников в школе Краснодара
18:47Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ
18:35Атака БПЛА на автомобиль в Белгородской области: ранена женщина
18:28Рикошет на дороге: 4 автомобиля столкнулись в Севастополе
18:08"Орешник" в Белоруссии и энергообмен - что подписали Путин и Лукашенко
17:36Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году
17:23Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
17:21В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента
17:15В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
17:14Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок
17:02Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон
Лента новостейМолния