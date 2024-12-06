https://crimea.ria.ru/20241206/v-krymu-v-vykhodnye-budet-nenormalno-teplo--fobos-1142439333.html

В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС

В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.12.2024

В Крыму в выходные будет ненормально тепло – ФОБОС

В Крыму в выходные ожидается комфортная погода, поскольку полуостров окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями и... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T20:22

2024-12-06T20:22

2024-12-06T20:22

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в выходные ожидается комфортная погода, поскольку полуостров окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу все спокойно. Крым окажется в теплом далеком секторе атлантического циклона, поэтому погода будет облачной с прояснениями или переменная облачность без каких-либо осадков. Ночью +3...+ 6 в Симферополе, по Крыму + 3...+ 8. Днем в крымской столице до +10...+13, а по республике + 9...+ 14 градусов. Ветер юго-восточный, до 4-9 метров в секунду", - рассказал он.Говоря о погоде на воскресенье, эксперт отметил, что несмотря на постепенное уплотнение облачности, осадки по-прежнему маловероятны.По его словам, такие температурные знания для данного периода являются очень высокими, "нормальная температура для декабря колеблется в районе + 6... + 7 градусов".Погода в начале следующей недели будет напоминать раннюю весну, но обольщаться не стоит, поскольку уже во вторник температура воздуха начнет снижаться, мы находимся в начале зимнего сезона, и, как правило, в этот период устойчивые метеоусловия бывают редко, добавил Тишковец.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в этому году зима обещает быть достаточно комфортной для крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму лежит снегКрым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоКак защитить набережные Крыма от штормов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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