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Репортаж из глубины: как тренируются спасатели-водолазы МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Репортаж из глубины: как тренируются спасатели-водолазы МЧС Крыма
Репортаж из глубины: как тренируются спасатели-водолазы МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Репортаж из глубины: как тренируются спасатели-водолазы МЧС Крыма
За окном может быть любая погода, а ледяное море нещадно штормить, но в специальном тренировочном бассейне для спасателей-водолазов крымского МЧС всегда... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T16:01
2024-12-06T16:27
крым
новости крыма
"крым-спас"
мчс крыма
алексей еременко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За окном может быть любая погода, а ледяное море нещадно штормить, но в специальном тренировочном бассейне для спасателей-водолазов крымского МЧС всегда волнение 0 баллов и вода - +22 градуса.Здесь проходят тренировки те, кто готов рисковать здоровьем и жизнью и опускаться на дно любых водоемов, чтобы помочь людям.Сегодня в бассейне глубиной 4 метра работают двое спасателей в полной униформе: гидрокостюм, утяжелители, баллоны с кислородом и рации ультразвуковой беспроводной связи. Вся эта "снаряга" весит не менее 25 килограммов. И это еще не предельные цифры."На берегу", то есть на бортике бассейна у наружной водолазной станции, связь с подводниками держит замначальника по поисково-спасательной работе отряда "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников."У нас по штату водолазов в службе нет. Но у нас есть 57 спасателей, которые имеют профессию водолаз. Они обучены и допущены к погружениям под воду", - рассказывает он.Учиться ради безопасностиЧтобы быть спасателем-водолазом, здоровье надо иметь недюжинное: помимо профессиональных водолазных квалификационных комиссий спасатели, у которых есть допуск под воду, проходят и водолазные комиссии. Там выявляют, на какую глубину человек может и имеет право нырять.Как рассказывает Владимир Мельников журналистам, большая часть крымских спасателей-водолазов имеют допуск к погружениям до 20 метров, но есть и те, у кого "корочка" и навыки позволяют опускаться на 40 и на 60 метров глубины.Тренировки, конечно же, лучше проводить в натуральных условиях, приближенных к "боевым" - на море или в озерах и прудах, но это бывает не всегда возможным. Между тем, учиться и еще раз учиться в первую очередь ради своей безопасности спасателям необходимо регулярно.По его словам, только в этом году среди сотрудников "КРЫМ-СПАС" квалификацию получили порядка 10 человек. Пришли и новые сотрудники, желающие связать свою жизнь с профессией. Они начинают с азов. К их услугам – специальный учебный класс.Следить за давлениемПока журналисты смотрят на манекены с различными видами гидрокостюмов – от первых, которые были на вооружении МЧС, до самых современных, которые используют сейчас, в бассейне два водолаза не отвлекаются на гостей, а планомерно делают свое дело. Их задача сегодня – в паре, с применением подводной ультразвуковой связи отработать подъем объекта с помощью грузового понтона, а затем выйти из воды со специальным декомпрессионным буем.Дело в том, что, когда водолаз поднимается из глубин, он может получить баротравму, у него может возникнуть кессонная болезнь. Чтобы этого не произошло, подъем должен быть медленным. Декомпрессионный буй позволяет увидеть проходящим судам то место, где на глубине трех метров под уровнем воды "завис" поднимающийся водолаз, постепенно привыкающий к менее сильному давлению толщи воды.Если же глубина, на которую опускался спасатель, более 12 метров, то ему прямая дорога в барокамеру: там он проведет некоторое время, чтобы выровнять давление и привыкнуть к нормальному давлению атмосферы.Как сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, сейчас в республике Крым работают девять водолазно-спасательных станций. Как объясняет замначальника отряда "КРЫМ-СПАС" Мельников, это не отдельные объекты, а совокупность сил МЧС, обеспеченных подводными специалистами и подводным оборудованием. Стоимость снаряжения и оборудования специалистов – 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Кроме того, на вооружении у "КРЫМ-СПАСа" есть мобильный водолазный комплекс, фактически передвижная барокамера.Кстати, по словам сотрудников отряда, на то время, пока у водолазов нет тренировок, и они не привлечены к подводным работам, спасатели с квалификацией водолазов работают на суше: ищут потерявшихся в крымских лесах, эвакуируют людей из труднопроходимых горных местностей и выполняют другую "сухопутную" работу, сохраняя жизнь и здоровье крымчан и гостей полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, "крым-спас", мчс крыма, видео, алексей еременко
Репортаж из глубины: как тренируются спасатели-водолазы МЧС Крыма

57 крымских спасателей-водолазов оснащены по последнему слову техники на 70 миллионов

16:01 06.12.2024 (обновлено: 16:27 06.12.2024)
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За окном может быть любая погода, а ледяное море нещадно штормить, но в специальном тренировочном бассейне для спасателей-водолазов крымского МЧС всегда волнение 0 баллов и вода - +22 градуса.
Здесь проходят тренировки те, кто готов рисковать здоровьем и жизнью и опускаться на дно любых водоемов, чтобы помочь людям.
Сегодня в бассейне глубиной 4 метра работают двое спасателей в полной униформе: гидрокостюм, утяжелители, баллоны с кислородом и рации ультразвуковой беспроводной связи. Вся эта "снаряга" весит не менее 25 килограммов. И это еще не предельные цифры.
"На берегу", то есть на бортике бассейна у наружной водолазной станции, связь с подводниками держит замначальника по поисково-спасательной работе отряда "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников.
"У нас по штату водолазов в службе нет. Но у нас есть 57 спасателей, которые имеют профессию водолаз. Они обучены и допущены к погружениям под воду", - рассказывает он.

Учиться ради безопасности

Чтобы быть спасателем-водолазом, здоровье надо иметь недюжинное: помимо профессиональных водолазных квалификационных комиссий спасатели, у которых есть допуск под воду, проходят и водолазные комиссии. Там выявляют, на какую глубину человек может и имеет право нырять.
Как рассказывает Владимир Мельников журналистам, большая часть крымских спасателей-водолазов имеют допуск к погружениям до 20 метров, но есть и те, у кого "корочка" и навыки позволяют опускаться на 40 и на 60 метров глубины.

"Если дошло до работы водолазов, значит, все самое плохое уже случилось. То есть это либо подводные поисковые работы, либо это обследование каких-либо подводных сооружений и объектов, их поиск и подъем", - поясняет он специфику работы.

Тренировки, конечно же, лучше проводить в натуральных условиях, приближенных к "боевым" - на море или в озерах и прудах, но это бывает не всегда возможным. Между тем, учиться и еще раз учиться в первую очередь ради своей безопасности спасателям необходимо регулярно.
"Водолаз – это профессия, связанная с риском для жизни, соответственно, каждый должен постоянно совершенствовать свои навыки и поддерживать форму", – убежден министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.
По его словам, только в этом году среди сотрудников "КРЫМ-СПАС" квалификацию получили порядка 10 человек. Пришли и новые сотрудники, желающие связать свою жизнь с профессией. Они начинают с азов. К их услугам – специальный учебный класс.

Следить за давлением

Пока журналисты смотрят на манекены с различными видами гидрокостюмов – от первых, которые были на вооружении МЧС, до самых современных, которые используют сейчас, в бассейне два водолаза не отвлекаются на гостей, а планомерно делают свое дело. Их задача сегодня – в паре, с применением подводной ультразвуковой связи отработать подъем объекта с помощью грузового понтона, а затем выйти из воды со специальным декомпрессионным буем.
Дело в том, что, когда водолаз поднимается из глубин, он может получить баротравму, у него может возникнуть кессонная болезнь. Чтобы этого не произошло, подъем должен быть медленным. Декомпрессионный буй позволяет увидеть проходящим судам то место, где на глубине трех метров под уровнем воды "завис" поднимающийся водолаз, постепенно привыкающий к менее сильному давлению толщи воды.
Если же глубина, на которую опускался спасатель, более 12 метров, то ему прямая дорога в барокамеру: там он проведет некоторое время, чтобы выровнять давление и привыкнуть к нормальному давлению атмосферы.
Как сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, сейчас в республике Крым работают девять водолазно-спасательных станций. Как объясняет замначальника отряда "КРЫМ-СПАС" Мельников, это не отдельные объекты, а совокупность сил МЧС, обеспеченных подводными специалистами и подводным оборудованием.
Стоимость снаряжения и оборудования специалистов – 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Кроме того, на вооружении у "КРЫМ-СПАСа" есть мобильный водолазный комплекс, фактически передвижная барокамера.
Кстати, по словам сотрудников отряда, на то время, пока у водолазов нет тренировок, и они не привлечены к подводным работам, спасатели с квалификацией водолазов работают на суше: ищут потерявшихся в крымских лесах, эвакуируют людей из труднопроходимых горных местностей и выполняют другую "сухопутную" работу, сохраняя жизнь и здоровье крымчан и гостей полуострова.
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КрымНовости Крыма"КРЫМ-СПАС"МЧС КрымаАлексей Еременко
 
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