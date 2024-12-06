https://crimea.ria.ru/20241206/remont-avtomobiley-po-osago-bu-zapchastyami-ekspert-otsenil-initsiativu-1142417527.html

Ремонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу

Ремонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Ремонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу

Страховые компании ремонтируют по ОСАГО всего 7% автомобилей, при этом разрешение использовать бывшие в употреблении запчасти грозит рисками, в том числе... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T08:27

2024-12-06T08:27

2024-12-06T08:27

осаго

радио "спутник в крыму"

антон шапарин

страхование

автомобиль

россия

новости

мнения

евгений васильев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Страховые компании ремонтируют по ОСАГО всего 7% автомобилей, при этом разрешение использовать бывшие в употреблении запчасти грозит рисками, в том числе криминального характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, подчеркнув, что одобрение этой инициативы в принципе невозможно без изменения технического регламента, который принят не одной Россией, а Таможенным союзом ЕАЭС (Евразийский экономический союз).Б/у по ОСАГО: доводы страховщиковВ конце ноября в Правительство РФ и Госдуму поступило письмо с предложением разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО запчастями, бывшим в употреблении (б/у). Его направил Российский союз автостраховщиков (РСА).По словам директора по методологии страхования РСА Евгения Васильева, это необходимо, поскольку условия поставки запчастей в Россию с 2022 года очень сильно изменились: выросли сроки, а многие детали в принципе достать очень сложно.Он добавил, что "инициатива должна быть оценена со всех сторон", и в случае ее одобрения "все должно быть прозрачно"."Иногда старая оригинальная запчасть по качеству лучше, чем новая неоригинальная, для ряда случаев ее использование вполне может быть оправдано. Например, если это крыло, бампер, капот, фара. Не должны быть, может быть, элементы старой тормозной системы", – добавил Васильев.Аргументы противПо мнению Антона Шапарина, говорить о безопасности дорожного движения здесь даже не приходится – речь о "безопасности конкретного транспортного средства в контексте технического регулирования", что жестко регламентируется.Таким образом, прежде чем говорить о каких-либо изменениях в системе ОСАГО, следует внести поправки в техрегламент, что крайне непросто, подчеркнул он."Этот регламент принят не в России. И нужно, чтобы эти поправки поддержали также в Киргизии, Армении, Казахстане и Белоруссии", – заметил эксперт.Причем поправки в техрегламент, по словам Шапарина, должны быть жесткими. Внести изменения потребуется и в национальное законодательство, четко обозначив, что такое б/у запчасть, откуда она, какую можно ставить и восстанавливать, а какую нет.В противном случае страховые компании рискуют стать инструментом легализации б/у запчастей, выростет число угонов, считает эксперт."Я, например, этого не хочу. Но в риторике страховых компаний нет ни слова о том, откуда берутся бэушные запчасти. А сейчас вообще нет законодательства о разборках. Мы не знаем, откуда конкретная б/у запчасть взялась. Потому что есть номерные запчасти – кузов, рама, двигатель, – а у крыла, например, никакого номера не имеет", – поделился мнением Шапарин.Кроме того, по словам Шапарина, разрешение использовать б/у запчасти в системе ОСАГО позволит страховым компаниям рассчитывать выплаты по цене старых запчастей."И выплаты станут еще меньше", – делает вывод эксперт.По его словам, в 2024 году страховые компании ремонтировали по ОСАГО не более 7% всех автомобилей, а в отдельные годы количество ремонтируемых по ОСАГО машин снижалось до нуля – платили деньгами."То есть ОСАГО и ремонт – это вообще две параллельные прямые, которые не пересекаются", – резюмировал Шапарин.Он считает, что причина, по которой РСА желает продвинуть инициативу с б/у запчастями, в действительности заключается в нежелании страховых компаний возмещать пострадавшим водителям истинную стоимость оригинальных деталей, большинство из которых поставщики могут предоставить."По методике нужно, чтобы запчасть была новая у нескольких поставщиков. С японскими машинами, например, запчасти очень часто есть, просто поставщик один – и цена рыночная. Жители Дальнего Востока идут к независимому оценщику, тот видит, что такая запчасть есть, очень часто ее без проблем можно заказать, и возникает калькуляция. В итоге страховые компании платят гораздо больше. Потому что нельзя занизить стоимость запчастей. И все – начинаются проблемы", - говорит эксперт.Ранее Шапарин аргументировал свое мнение о том, что повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО не наладит работу системы и не облегчит жизнь автомобилистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВыплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, антон шапарин, страхование, автомобиль, россия, новости, мнения, евгений васильев