День Неизвестного Солдата - в Крыму проходят памятные мероприятия
В Крыму возлагают цветы к памятникам в честь безымянных героев Великой Отечественной
12:05 03.12.2024 (обновлено: 12:06 03.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В городах Крыма во вторник проходят памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.
В Симферополе возложение цветов к Вечному огню состоялось в парке имени Юрия Гагарина. Участие в нем приняли первые лица республики, городские власти и жители крымской столицы.
"Имена многих наших защитников остались неизвестными, но их подвиг, их мужество и самоотверженность никогда не будут забыты. Сегодня, в День Неизвестного Солдата, мы отдаем дань памяти и уважения всем героям, павшим в боях за Родину. Тем, кому каждый из нас обязан жизнью и свободой", - написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Отдельно он отметил вклад крымских поисковиков в увековечивание памяти о воинах.
"Благодаря их труду мы узнаем имена наших бойцов, и неизвестные солдаты спустя десятилетия обретают место упокоения", - подчеркнул Аксенов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили память Неизвестного солдата
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В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили память Неизвестного солдата
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В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили память Неизвестного солдата
3 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили память Неизвестного солдата
4 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили память Неизвестного солдата
5 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
В Симферополе почтили память Неизвестного солдата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Также память Неизвестного Солдата почтили в других городах Крыма, в том числе в Феодосии, Керчи, Ялте, Джанкое.
"Мы отдаем дань уважения и признательности неизвестным воинам за их доблесть, возлагаем цветы к мемориалам, местам захоронений павших бойцов. На местах боев остается еще немало непогребенных солдат. Кто-то из них обязательно обретет имя, кто-то – найдет упокоение как неизвестный. Вечная им память", - отметил мэр Джанкоя Игорь Ивин.
В Керчи возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь героев, погибших в боях за город в 1941-1944 годах. Несколько лет назад здесь были перезахоронены останки 253 воинов Красной армии, обнаруженные во время строительства дороги по улице Гаспринского.
"К сожалению, многие из них так и остались числиться пропавшими без вести. Каждый из нас сегодня вспомнил об их великих подвигах и отваге, о мужестве и патриотизме. Спустя годы поисковики продолжают находить останки бойцов. И пусть некоторые имена остались неизвестными, мы всегда будем благодарны этим людям за жизнь", - заявил глава администрации города Олег Каторгин.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи почтили память Неизвестного солдата
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
В Керчи почтили память Неизвестного солдата
На крымском Южнобережье также вспоминают погибших героев, чьи имена неизвестны, но подвиг - бессмертен.
"Склоняем головы в память о тех, кто не сдался, мужественно и отважно сражался с врагом и бился до последнего вздоха ради будущих поколений и во имя нашей общей Родины… Война забрала не только их жизнь, но и имя… Но Герои наши бессмертны! Их подвиг во все времена вдохновляет защитников Отечества – они с честью продолжают лучшие традиции предков", - написала в своем Telegram-канале Глава ялтинской администрации Янина Павленко.
Крымские поисковики обнаружили останки солдата, позже удалось установить его личность и найти родственников, сообщал ранее Игорь Ткаченко - глава администрации Феодосии, где также сегодня у Вечного огня чествовали воинов, которые до сих пор числятся без вести пропавшими и чьи имена так и остались пока неизвестными.
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