https://crimea.ria.ru/20241203/den-neizvestnogo-soldata----v-krymu-prokhodyat-pamyatnye-meropriyatiya-1142332320.html

День Неизвестного Солдата - в Крыму проходят памятные мероприятия

День Неизвестного Солдата - в Крыму проходят памятные мероприятия - РИА Новости Крым, 03.12.2024

День Неизвестного Солдата - в Крыму проходят памятные мероприятия

В городах Крыма во вторник проходят памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T12:05

2024-12-03T12:05

2024-12-03T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В городах Крыма во вторник проходят памятные мероприятия по случаю Дня Неизвестного Солдата.В Симферополе возложение цветов к Вечному огню состоялось в парке имени Юрия Гагарина. Участие в нем приняли первые лица республики, городские власти и жители крымской столицы.Отдельно он отметил вклад крымских поисковиков в увековечивание памяти о воинах."Благодаря их труду мы узнаем имена наших бойцов, и неизвестные солдаты спустя десятилетия обретают место упокоения", - подчеркнул Аксенов.Также память Неизвестного Солдата почтили в других городах Крыма, в том числе в Феодосии, Керчи, Ялте, Джанкое."Мы отдаем дань уважения и признательности неизвестным воинам за их доблесть, возлагаем цветы к мемориалам, местам захоронений павших бойцов. На местах боев остается еще немало непогребенных солдат. Кто-то из них обязательно обретет имя, кто-то – найдет упокоение как неизвестный. Вечная им память", - отметил мэр Джанкоя Игорь Ивин.В Керчи возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь героев, погибших в боях за город в 1941-1944 годах. Несколько лет назад здесь были перезахоронены останки 253 воинов Красной армии, обнаруженные во время строительства дороги по улице Гаспринского."К сожалению, многие из них так и остались числиться пропавшими без вести. Каждый из нас сегодня вспомнил об их великих подвигах и отваге, о мужестве и патриотизме. Спустя годы поисковики продолжают находить останки бойцов. И пусть некоторые имена остались неизвестными, мы всегда будем благодарны этим людям за жизнь", - заявил глава администрации города Олег Каторгин.На крымском Южнобережье также вспоминают погибших героев, чьи имена неизвестны, но подвиг - бессмертен."Склоняем головы в память о тех, кто не сдался, мужественно и отважно сражался с врагом и бился до последнего вздоха ради будущих поколений и во имя нашей общей Родины… Война забрала не только их жизнь, но и имя… Но Герои наши бессмертны! Их подвиг во все времена вдохновляет защитников Отечества – они с честью продолжают лучшие традиции предков", - написала в своем Telegram-канале Глава ялтинской администрации Янина Павленко.Крымские поисковики обнаружили останки солдата, позже удалось установить его личность и найти родственников, сообщал ранее Игорь Ткаченко - глава администрации Феодосии, где также сегодня у Вечного огня чествовали воинов, которые до сих пор числятся без вести пропавшими и чьи имена так и остались пока неизвестными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День неизвестного солдата – в России отмечают памятную датуКакой сегодня праздник: 3 декабря"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, крым, новости крыма, сергей аксенов, крым в великой отечественной войне, история, подвиги героев