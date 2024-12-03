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Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин
Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T09:33
2024-12-03T09:36
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
мнения
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после помилования Байденом своего сына.Накануне Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома.Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.По мнению председателя Госдумы РФ, понадобятся десятки лет, чтобы восстановить этот авторитет в глазах не только граждан страны, но и всего мирового сообщества."И эти люди учат жизни весь мир, какое государство можно считать правовым, а какое – нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Многие государства постоянно обвиняются в том, что у них нет такой демократии, не соблюдаются права человека, как в Америке. Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США", – завил Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден помиловал своего сына Хантера - реакция ТрампаСын Байдена признан виновным по всем пунктам обвиненияФонд сына Байдена финансировал биолаборатории на Украине – Мионобороны
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости, мнения, сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин

Володин заявил о вранье Байдена и нанесении им ущерба авторитету президентской власти США

09:33 03.12.2024 (обновлено: 09:36 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после помилования Байденом своего сына.
Накануне Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома.
Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.

"Ранее Байден неоднократно говорил, что никогда не пойдет на такой шаг и не будет препятствовать правосудию. Соврал. Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США", – написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы РФ, понадобятся десятки лет, чтобы восстановить этот авторитет в глазах не только граждан страны, но и всего мирового сообщества.
"И эти люди учат жизни весь мир, какое государство можно считать правовым, а какое – нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Многие государства постоянно обвиняются в том, что у них нет такой демократии, не соблюдаются права человека, как в Америке. Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США", – завил Володин.
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Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФНовостиМненияСШАПолитикаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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