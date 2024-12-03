https://crimea.ria.ru/20241203/bayden-nanes-uscherb-avtoritetu-prezidentskoy-vlasti-ssha--volodin-1142326210.html
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин
Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T09:33
2024-12-03T09:33
2024-12-03T09:36
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
мнения
сша
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137325107_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_ace0867818ff8d44e05e10be39046f32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после помилования Байденом своего сына.Накануне Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома.Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.По мнению председателя Госдумы РФ, понадобятся десятки лет, чтобы восстановить этот авторитет в глазах не только граждан страны, но и всего мирового сообщества."И эти люди учат жизни весь мир, какое государство можно считать правовым, а какое – нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Многие государства постоянно обвиняются в том, что у них нет такой демократии, не соблюдаются права человека, как в Америке. Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США", – завил Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден помиловал своего сына Хантера - реакция ТрампаСын Байдена признан виновным по всем пунктам обвиненияФонд сына Байдена финансировал биолаборатории на Украине – Мионобороны
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137325107_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5ebb349ae3d5b904a525854154341549.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, государственная дума рф, новости, мнения, сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин
Володин заявил о вранье Байдена и нанесении им ущерба авторитету президентской власти США
09:33 03.12.2024 (обновлено: 09:36 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после помилования Байденом своего сына.
Накануне Джо Байден подписал указ
о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома.
Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.
"Ранее Байден неоднократно говорил, что никогда не пойдет на такой шаг и не будет препятствовать правосудию. Соврал. Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По мнению председателя Госдумы РФ, понадобятся десятки лет, чтобы восстановить этот авторитет в глазах не только граждан страны, но и всего мирового сообщества.
"И эти люди учат жизни весь мир, какое государство можно считать правовым, а какое – нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Многие государства постоянно обвиняются в том, что у них нет такой демократии, не соблюдаются права человека, как в Америке. Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США", – завил Володин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: