https://crimea.ria.ru/20241203/bayden-nanes-uscherb-avtoritetu-prezidentskoy-vlasti-ssha--volodin-1142326210.html

Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин

Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США – Володин

Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T09:33

2024-12-03T09:33

2024-12-03T09:36

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

мнения

сша

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден соврал и нанес ущерб авторитету президентской власти США. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после помилования Байденом своего сына.Накануне Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, заявив, что его "выборочно и несправедливо преследовали". Заявление размещено на сайте Белого дома.Против Хантера Байдена были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.По мнению председателя Госдумы РФ, понадобятся десятки лет, чтобы восстановить этот авторитет в глазах не только граждан страны, но и всего мирового сообщества."И эти люди учат жизни весь мир, какое государство можно считать правовым, а какое – нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Многие государства постоянно обвиняются в том, что у них нет такой демократии, не соблюдаются права человека, как в Америке. Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США", – завил Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден помиловал своего сына Хантера - реакция ТрампаСын Байдена признан виновным по всем пунктам обвиненияФонд сына Байдена финансировал биолаборатории на Украине – Мионобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, мнения, сша, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden)