https://crimea.ria.ru/20240611/syn-baydena-priznan-vinovnym-po-vsem-punktam-obvineniya-1138039686.html
Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения
Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения
Присяжные вынесли сыну президента США Хантеру Байдену вердикт – виновен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T18:27
2024-06-11T18:27
2024-06-11T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Присяжные вынесли сыну президента США Хантеру Байдену вердикт – виновен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, которым владел в период употребления запрещенных веществ.Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.Кроме того, ему предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он не признаёт своей вины.По информации СМИ, его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.
https://crimea.ria.ru/20220324/fond-syna-baydena-finansiroval-biolaboratorii-na-ukraine--mionoborony-1122754800.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, суд, новости, в мире
Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения
Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о нарушении хранения оружия
18:27 11.06.2024 (обновлено: 18:40 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Присяжные вынесли сыну президента США Хантеру Байдену вердикт – виновен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия", – говорится в сообщении.
Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, которым владел в период употребления запрещенных веществ.
Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.
Кроме того, ему предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он не признаёт своей вины.
По информации СМИ, его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.