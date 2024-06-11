https://crimea.ria.ru/20240611/syn-baydena-priznan-vinovnym-po-vsem-punktam-obvineniya-1138039686.html

Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения

Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения

Присяжные вынесли сыну президента США Хантеру Байдену вердикт – виновен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T18:27

2024-06-11T18:27

2024-06-11T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Присяжные вынесли сыну президента США Хантеру Байдену вердикт – виновен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Но он соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, которым владел в период употребления запрещенных веществ.Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.Кроме того, ему предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он не признаёт своей вины.По информации СМИ, его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.

https://crimea.ria.ru/20220324/fond-syna-baydena-finansiroval-biolaboratorii-na-ukraine--mionoborony-1122754800.html

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, суд, новости, в мире