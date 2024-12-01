https://crimea.ria.ru/20241201/poslednyaya-parusnaya-bitva---fakty-o-legendarnom-sinopskom-srazhenii-1142279766.html

Последняя парусная битва - факты о легендарном Синопском сражении

Последняя парусная битва - факты о легендарном Синопском сражении - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Последняя парусная битва - факты о легендарном Синопском сражении

Последнее в мировой истории крупное морское сражение парусных флотов. Со стороны России - шесть линкоров, два фрегата и три парохода Черноморского флота под... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T11:05

2024-12-01T11:05

2024-12-01T11:49

инфографика

адмирал павел нахимов

история

общество

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Последнее в мировой истории крупное морское сражение парусных флотов. Со стороны России - шесть линкоров, два фрегата и три парохода Черноморского флота под командованием начальника 5-й флотской дивизии вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. Под флагом турецкого адмирала Осман-паши - семь фрегатов, три корвета и два парохода, несколько вооруженных пушками вспомогательных судов и поддержка 44 тяжелых орудий береговых батарей.Синопское сражение открылось хмурым дождливым утром 30 ноября 1853 года, когда первая колонна линкоров Черноморского флота атаковала запертую в Синопской бухте турецкую эскадру и завершилось практический полным разгром корабельного состава Оттоманской Порты на Черном море.1 декабря по случаю блестящей победы отмечается День воинской славы России. РИА Новости Крым предлагает вспомнить главные факты, связанные с этим легендарным сражением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Октябрьская революция 1917 года в цифрах и фактахПровокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адмирал павел нахимов, история, общество, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика