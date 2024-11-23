https://crimea.ria.ru/20241123/polskie-fermery-zablokirovali-dvizhenie-fur-iz-ukrainy-1142081175.html

Польские фермеры заблокировали движение фур из Украины

Польские фермеры заблокировали движение фур из Украины - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Польские фермеры заблокировали движение фур из Украины

Польская сторона заблокировала движение украинских грузовиков перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T14:50

2024-11-23T14:50

2024-11-23T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Польская сторона заблокировала движение украинских грузовиков перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба государственной таможенной служба Украины.На дороге уже скопилась очередь большегрузных автомобилей – в основном с украинскими регистрационными знаками.В ведомстве отметили, что на Украину пропускают по одному большегрузу в час, а на въезд из Украины в Польшу движение грузовиков весом более 3,5 тонн полностью заблокировано.Фермеры заявляют, что будут блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их требование, основным из которых является прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.Движение автобусов и легковых автомобилей в оба направления ограничивать не планируют. Срок блокировки предварительно объявляется до конца года, уточнили в ведомстве.В феврале польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоныЧасть Западной Украины скоро станет Польшей – экспертКак НАТО использует Польшу для уничтожения Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, в мире, экономика, грузоперевозки, политика, новости, торговля