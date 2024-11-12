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ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц
ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц - РИА Новости Крым, 12.11.2024
ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц
ПАО "Промсвязьбанк" повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 п.п. - максимально до 21,6% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T15:11
2024-11-12T15:47
промсвязьбанк (псб)
банк
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 п.п. - максимально до 21,6% годовых, сообщает пресс-служба банка.Максимальную ставку 21,6% годовых клиент получает при размещении новых средств на вкладе "Сильная ставка"* на сумму от 100 тысяч рублей на срок шесть месяцев, при открытии вклада на три месяца доходность составит 21%, на год – 20,5%, на срок от 1,5 лет - 19,5%, от 2 лет - 19,2%.При открытии депозита "Мой доход"** на срок шесть месяцев ставка составит 20,6% годовых, на 3 месяца – 20%, на год – 19,5%, на срок от 1,5 лет – 18,5%, от двух лет - 18,2%. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. при размещении средств от 100 тысяч рублей.По депозиту "Мой подарок"*** ставка повышена до 20,5% годовых при размещении средств от 100 тысяч рублей на срок 122 дня. Также в рамках акции "Проведи Новый год с ПСБ" при открытии нового вклада "Мой подарок", все вкладчики получат вознаграждение - от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от суммы вклада. Выплата вознаграждения будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего вкладчик может перевести их в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.*Ставка 21,6 % годовых по вкладу "Сильная ставка" действует при размещении вклада на сумму от 100 тысяч рублей на 181 день и применяется на "новые деньги" – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах, к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад "Сильная ставка", – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за три месяца до открытия вклада, исключая семь календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 17,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". **Ставка 20,7% годовых по вкладу "Мой доход" с учетом надбавки действует для сумм от 100 тысяч рублей на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 18,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". ***Ставка 20,5% годовых по вкладу "Мой подарок" действует при размещении вклада на сумму от 100 тысяч рублей на 122 дня. В рамках акции "Проведи Новый год с ПСБ" каждый клиент получит до 3 тысяч бонусных рублей за открытие вклада. Минимальная гарантированная ставка — 20,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12 ноября 2024 года. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.* Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Генеральная лицензия Банка России № 3251, erid: F7NfYUJCUneP41ZyPhhM
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1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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промсвязьбанк (псб), банк, банковские вклады, новости, финансы

ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц

15:11 12.11.2024 (обновлено: 15:47 12.11.2024)
 
© Пресс-служба ПСБПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц
ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 п.п. - максимально до 21,6% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Максимальную ставку 21,6% годовых клиент получает при размещении новых средств на вкладе "Сильная ставка"* на сумму от 100 тысяч рублей на срок шесть месяцев, при открытии вклада на три месяца доходность составит 21%, на год – 20,5%, на срок от 1,5 лет - 19,5%, от 2 лет - 19,2%.
При открытии депозита "Мой доход"** на срок шесть месяцев ставка составит 20,6% годовых, на 3 месяца – 20%, на год – 19,5%, на срок от 1,5 лет – 18,5%, от двух лет - 18,2%. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. при размещении средств от 100 тысяч рублей.
По депозиту "Мой подарок"*** ставка повышена до 20,5% годовых при размещении средств от 100 тысяч рублей на срок 122 дня. Также в рамках акции "Проведи Новый год с ПСБ" при открытии нового вклада "Мой подарок", все вкладчики получат вознаграждение - от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от суммы вклада. Выплата вознаграждения будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего вкладчик может перевести их в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.
"В условиях повышения ключевой ставки срочные вклады остаются наиболее привлекательным инструментом сбережений среди россиян. Сейчас у розничных клиентов есть возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладу на срок несколько месяцев и на более длительную перспективу, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться. Увеличивая ставки по депозитам на всех сроках, мы предлагаем большой выбор накопительных продуктов для гибкого управления сбережениями в зависимости от финансовых целей и возможностей клиента", - отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов, его слова приводит пресс-служба.
*Ставка 21,6 % годовых по вкладу "Сильная ставка" действует при размещении вклада на сумму от 100 тысяч рублей на 181 день и применяется на "новые деньги" – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах, к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад "Сильная ставка", – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за три месяца до открытия вклада, исключая семь календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 17,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
**Ставка 20,7% годовых по вкладу "Мой доход" с учетом надбавки действует для сумм от 100 тысяч рублей на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 18,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
***Ставка 20,5% годовых по вкладу "Мой подарок" действует при размещении вклада на сумму от 100 тысяч рублей на 122 дня. В рамках акции "Проведи Новый год с ПСБ" каждый клиент получит до 3 тысяч бонусных рублей за открытие вклада. Минимальная гарантированная ставка — 20,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12 ноября 2024 года. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, Генеральная лицензия Банка России № 3251,
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