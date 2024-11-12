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Почти 60 тысяч человек используют карту РНКБ как пропуск в школу

Почти 60 тысяч человек используют карту РНКБ как пропуск в школу - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Почти 60 тысяч человек используют карту РНКБ как пропуск в школу

Карту банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) в качестве пропуска в школу ежедневно используют около 60 тысяч человек; из них 95% – это школьники, остальные 5% –... РИА Новости Крым, 12.11.2024

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2024-11-12T11:23

2024-11-12T12:27

рнкб (пао)

банк

крым

школа

банковская карта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Карту банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) в качестве пропуска в школу ежедневно используют около 60 тысяч человек; из них 95% – это школьники, остальные 5% – учителя и сотрудники учебных заведений, сообщает пресс-служба кредитной организации.На сегодняшний день в Крыму ведется активная работа по установке систем контроля и управления доступом в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах и других организациях.Установка систем контроля и управления питанием и доступа в образовательных учреждениях проводится совместно с министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе "Современная цифровая образовательная среда".С начала нового учебного года учащиеся более 500 крымских школ могут использовать банковскую карту в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать ею питание в школьных столовых. Участниками проекта стали не только школьники и учителя, но и родители. Так, уже около 50 тысяч родителей подключили себе бесплатные уведомления, которые оповещают, когда ребенок приходит в школу, говорится в сообщении.

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, крым, школа, банковская карта