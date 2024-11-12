https://crimea.ria.ru/20241112/chast-sevastopolya-vo-vtornik-obestochat--adresa-i-sroki-1141765698.html
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
Часть Севастополя во вторник обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T07:51
2024-11-12T07:51
2024-11-12T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Часть Севастополя во вторник обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 16 часов свет отключат по улице Синопской, с 9 до 17 на час-полтора – по Монастырскому шоссе, на территории садовых товариществ "Рябинушка", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Фрегат", "Таврия", "Лира".С 8 до 16 часов без электроэнергии останутся Делегардова балка, садовые товарищества "Энергетик-1", "Восход-2", "Черноморец-2", улицы Делегатская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Румянцевская, переулки 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный.С 8 до 17 часов отключения пройдут по Казачинскому шоссе, по улицам Глеба Успенского, Марии Поливановой, Аргонавтов, 1-я Дорическая, Анатолия Халина, Евгения Алисова, Камышовое шоссе, в поселке Любимовка по Качинскому шоссе, в селе Передовое по улицам Минчугова, в переулке Южном и в границах КСП "Красный Октябрь", в селе Широкое – по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной, в переулках Звонком и Яблоневом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочийУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторыАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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севастопольэнерго, севастополь, новости, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
Ряд абонентов Севастополя во вторник обесточат из-за работ на сетях
07:51 12.11.2024 (обновлено: 07:52 12.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Часть Севастополя во вторник обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 9 до 16 часов свет отключат по улице Синопской, с 9 до 17 на час-полтора – по Монастырскому шоссе, на территории садовых товариществ "Рябинушка", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Фрегат", "Таврия", "Лира".
С 8 до 16 часов без электроэнергии останутся Делегардова балка, садовые товарищества "Энергетик-1", "Восход-2", "Черноморец-2", улицы Делегатская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Румянцевская, переулки 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный.
С 8 до 17 часов отключения пройдут по Казачинскому шоссе, по улицам Глеба Успенского, Марии Поливановой, Аргонавтов, 1-я Дорическая, Анатолия Халина, Евгения Алисова, Камышовое шоссе, в поселке Любимовка по Качинскому шоссе, в селе Передовое по улицам Минчугова, в переулке Южном и в границах КСП "Красный Октябрь", в селе Широкое – по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной, в переулках Звонком и Яблоневом.
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