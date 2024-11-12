Рейтинг@Mail.ru
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241112/chast-sevastopolya-vo-vtornik-obestochat--adresa-i-sroki-1141765698.html
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
Часть Севастополя во вторник обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T07:51
2024-11-12T07:52
севастопольэнерго
севастополь
новости
электроэнергия
электричество
электросети
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498bbd1b455944bfac6b851cb6b293df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Часть Севастополя во вторник обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 16 часов свет отключат по улице Синопской, с 9 до 17 на час-полтора – по Монастырскому шоссе, на территории садовых товариществ "Рябинушка", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Фрегат", "Таврия", "Лира".С 8 до 16 часов без электроэнергии останутся Делегардова балка, садовые товарищества "Энергетик-1", "Восход-2", "Черноморец-2", улицы Делегатская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Румянцевская, переулки 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный.С 8 до 17 часов отключения пройдут по Казачинскому шоссе, по улицам Глеба Успенского, Марии Поливановой, Аргонавтов, 1-я Дорическая, Анатолия Халина, Евгения Алисова, Камышовое шоссе, в поселке Любимовка по Качинскому шоссе, в селе Передовое по улицам Минчугова, в переулке Южном и в границах КСП "Красный Октябрь", в селе Широкое – по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной, в переулках Звонком и Яблоневом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочийУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторыАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_373e61715f788c03399d677e08dba37f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастопольэнерго, севастополь, новости, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки

Ряд абонентов Севастополя во вторник обесточат из-за работ на сетях

07:51 12.11.2024 (обновлено: 07:52 12.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Часть Севастополя во вторник обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 9 до 16 часов свет отключат по улице Синопской, с 9 до 17 на час-полтора – по Монастырскому шоссе, на территории садовых товариществ "Рябинушка", "Троллейбусник -1", "Гранат", "Селена", "Фрегат", "Таврия", "Лира".
С 8 до 16 часов без электроэнергии останутся Делегардова балка, садовые товарищества "Энергетик-1", "Восход-2", "Черноморец-2", улицы Делегатская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Румянцевская, переулки 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный.
С 8 до 17 часов отключения пройдут по Казачинскому шоссе, по улицам Глеба Успенского, Марии Поливановой, Аргонавтов, 1-я Дорическая, Анатолия Халина, Евгения Алисова, Камышовое шоссе, в поселке Любимовка по Качинскому шоссе, в селе Передовое по улицам Минчугова, в переулке Южном и в границах КСП "Красный Октябрь", в селе Широкое – по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной, в переулках Звонком и Яблоневом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий
Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
 
СевастопольэнергоСевастопольНовостиЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов
08:36Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим
08:07Взрывы гремят на Украине
07:51Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
07:29Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области
07:07В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот
06:49Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма
06:30Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
06:02Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона
00:01Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:43Главное за день: 11 ноября
22:30Главные новости Крыма: 11 ноября
22:03Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
21:52О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
21:31В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
21:07В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
20:52В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
20:32Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
20:11"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России
Лента новостейМолния