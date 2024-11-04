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Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков
Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков
Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T12:44
2024-11-04T12:45
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до 1550 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.Также отражены четыре контратаки ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, гаубицу М198, орудие M119, гаубицу Д-30 и два орудия L-119. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромили формирования ВСУ в районах Константиновки, Предтечино, Миньковки, Часова Яра, Курахово, Дальнего и Северского ДНР и отразили одну контратаку.Потери противника составили свыше 490 боевиков, боевая бронированная машина Kirpi, два автомобиля, гаубица Д-30, два орудия L-119, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Димитрова, Барановки, Клебан-Быка, Дылеевки, Новоселидовки, Дзержинска, Берестков, Щербиновки, Миролюбовки, Шевченко и Нелеповки ДНР.Также отражены 10 контратак. Украинские войска потеряли свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевые бронированные машины HMMWV и "Козак", три пикапа, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и пушку "Рапира".Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Противник потерпел поражение в районах Успеновки, Островского, Великой Новоселки и Раздольного ДНР. Также отражены три контратаки.Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Caesar.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Осокоровка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Противник потерял до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков

ВСУ за сутки потеряли 1550 боевиков в зоне спецоперации – Минобороны

12:44 04.11.2024 (обновлено: 12:45 04.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до 1550 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.
Также отражены четыре контратаки ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, гаубицу М198, орудие M119, гаубицу Д-30 и два орудия L-119. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромили формирования ВСУ в районах Константиновки, Предтечино, Миньковки, Часова Яра, Курахово, Дальнего и Северского ДНР и отразили одну контратаку.
Потери противника составили свыше 490 боевиков, боевая бронированная машина Kirpi, два автомобиля, гаубица Д-30, два орудия L-119, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Димитрова, Барановки, Клебан-Быка, Дылеевки, Новоселидовки, Дзержинска, Берестков, Щербиновки, Миролюбовки, Шевченко и Нелеповки ДНР.
Также отражены 10 контратак. Украинские войска потеряли свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевые бронированные машины HMMWV и "Козак", три пикапа, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и пушку "Рапира".
Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Противник потерпел поражение в районах Успеновки, Островского, Великой Новоселки и Раздольного ДНР. Также отражены три контратаки.
Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Caesar.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Осокоровка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Противник потерял до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами.
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