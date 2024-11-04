https://crimea.ria.ru/20241104/novosti-svo-poteri-ukrainy-za-sutki-prevysili-1500-boevikov-1141602289.html

Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков

Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Новости СВО: потери Украины за сутки превысили 1500 боевиков

Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T12:44

2024-11-04T12:44

2024-11-04T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до 1550 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.Также отражены четыре контратаки ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, гаубицу М198, орудие M119, гаубицу Д-30 и два орудия L-119. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, разгромили формирования ВСУ в районах Константиновки, Предтечино, Миньковки, Часова Яра, Курахово, Дальнего и Северского ДНР и отразили одну контратаку.Потери противника составили свыше 490 боевиков, боевая бронированная машина Kirpi, два автомобиля, гаубица Д-30, два орудия L-119, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Димитрова, Барановки, Клебан-Быка, Дылеевки, Новоселидовки, Дзержинска, Берестков, Щербиновки, Миролюбовки, Шевченко и Нелеповки ДНР.Также отражены 10 контратак. Украинские войска потеряли свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевые бронированные машины HMMWV и "Козак", три пикапа, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и пушку "Рапира".Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Противник потерпел поражение в районах Успеновки, Островского, Великой Новоселки и Раздольного ДНР. Также отражены три контратаки.Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Caesar.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Осокоровка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Противник потерял до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20241104/armiya-rossii-razbombila-obekty-energetiki-i-neftezavod-na-ukraine-1141602012.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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