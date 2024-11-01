Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на пятницу
Новая вспышка наивысшего балла произошла на Солнце 1 ноября
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Выброс солнечного вещества из активной области
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 1 ноября на Солнце произошла новая вспышка наивысшего балла. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Космическое событие произошло сразу после полуночи.
"Поступила информация о новой солнечной вспышке высшего балла. По данным телескопов, взрыв произошел в той области Солнца, которая произвела магнитную бурю уровня G4.66 11 октября 2024 года. Буря стала второй по силе во всем 25-м солнечном цикле", - говорится в сообщении.
По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0 (высший).
© xras.ruВспышка на Солнце X2.0 от 01 ноября 2024 года
© xras.ru
Вспышка на Солнце X2.0 от 01 ноября 2024 года
По данным ученых, в момент взрыва область находилась под углом около 30 градусов к направлению к Земле, поэтому ожидается, что основная энергию солнечной вспышки должна уйти вбок. Был ли выброс вещества и куда он направлен, станет понятно позже.
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