https://crimea.ria.ru/20241101/moschnaya-vspyshka-na-solntse-proizoshla-v-noch-na-pyatnitsu-1141522436.html

Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на пятницу

Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на пятницу - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на пятницу

В ночь на 1 ноября на Солнце произошла новая вспышка наивысшего балла. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T06:36

2024-11-01T06:36

2024-11-01T06:36

солнце

вспышки на солнце

космос

новости

стихия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на 1 ноября на Солнце произошла новая вспышка наивысшего балла. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Космическое событие произошло сразу после полуночи.По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0 (высший).По данным ученых, в момент взрыва область находилась под углом около 30 градусов к направлению к Земле, поэтому ожидается, что основная энергию солнечной вспышки должна уйти вбок. Был ли выброс вещества и куда он направлен, станет понятно позже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеВ Крыму зажглось полярное сияние – когда повторится свечениеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

космос

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, космос, новости, стихия, в мире