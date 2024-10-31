https://crimea.ria.ru/20241031/nad-krymom-i-chetyrmya-regionami-rossii-sily-pvo-sbili-41-bespilotnik-1141521436.html

Над Крымом и четырьмя регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник

Над Крымом и четырьмя регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Над Крымом и четырьмя регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник

Силы ПВО сбили над материковыми регионами России 40 украинских беспилотников, еще один уничтожен над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T22:41

2024-10-31T22:41

2024-10-31T22:42

крым

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над материковыми регионами России 40 украинских беспилотников, еще один уничтожен над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В том числе 20 дронов уничтожены над территорией Курской области, 13 – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области, один – над территорией Республики Крым, уточнили в военном ведомстве.За прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря, сообщили ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотникиТри беспилотника сбиты над Черным моремЧетыре безэкипажных катера уничтожены на подходе к Крыму

https://crimea.ria.ru/20241031/nad-krymom-otrabotala-pvo-1141520188.html

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2024

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крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, министерство обороны рф