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На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды - РИА Новости Крым, 31.10.2024
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы. Об этом со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T23:09
2024-10-31T23:09
магатэ
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы. Об этом со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пишет РИА Новости.Сейчас специалисты продолжают радиографическую проверку сварных швов, уточнили в МАГАТЭ.В агентстве добавили, что специалисты продолжат внимательно следить за этим вопросом, хотя не видят непосредственных проблем для ядерной безопасности."В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования &lt;...&gt; является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта", — цитирует МАГАТЭ агентство.Специалисты организации, находящиеся на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали, отметили в агентстве.Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях РФ, и что у России есть доказательства этого.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииНа Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабженияВозле Запорожской АЭС сбит беспилотник
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РИА Новости Крым
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магатэ, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС выявили утечку воды, идут ремонтные работы

23:09 31.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы. Об этом со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пишет РИА Новости.
"Во вторник, 29 октября, эксперты организации посетили энергоблок №1 после получения информации об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения сварочных работ необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты продолжают радиографическую проверку сварных швов, уточнили в МАГАТЭ.
В агентстве добавили, что специалисты продолжат внимательно следить за этим вопросом, хотя не видят непосредственных проблем для ядерной безопасности.
"В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта", — цитирует МАГАТЭ агентство.
Специалисты организации, находящиеся на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали, отметили в агентстве.
Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях РФ, и что у России есть доказательства этого.
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МАГАТЭНовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
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