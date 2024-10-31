https://crimea.ria.ru/20241031/na-odnom-iz-reaktorov-zaes-obnaruzhili-utechku-vody-1141521634.html

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды - РИА Новости Крым, 31.10.2024

На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы. Об этом со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T23:09

2024-10-31T23:09

2024-10-31T23:09

магатэ

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы. Об этом со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пишет РИА Новости.Сейчас специалисты продолжают радиографическую проверку сварных швов, уточнили в МАГАТЭ.В агентстве добавили, что специалисты продолжат внимательно следить за этим вопросом, хотя не видят непосредственных проблем для ядерной безопасности."В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта", — цитирует МАГАТЭ агентство.Специалисты организации, находящиеся на станции, продолжают ежедневно слышать звуки взрывов, при этом сообщения о каких-либо повреждениях на объекте не поступали, отметили в агентстве.Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страны коллективного Запада целенаправленно готовили украинцев для совершения диверсий на атомных электростанциях РФ, и что у России есть доказательства этого.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииНа Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабженияВозле Запорожской АЭС сбит беспилотник

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область