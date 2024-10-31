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Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов
Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов
Силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских беспилотников, еще один уничтожен над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T23:20
2024-10-31T23:20
крым
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских беспилотников, еще один уничтожен над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.В том числе пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Орловской области и Республики Крым, уточнили в ведомстве.Часом ранее в Минобороны сообщили о том, что силы ПВО сбили над материковыми регионами России 40 украинских беспилотников, еще один также был уничтожен над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВО Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе - властиНад акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники
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РИА Новости Крым
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крым, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов

Над Крымом и тремя регионами России силы ПВО сбили еще 10 украинских беспилотниов

23:20 31.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских беспилотников, еще один уничтожен над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 22.00 до 23.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В том числе пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Орловской области и Республики Крым, уточнили в ведомстве.
Часом ранее в Минобороны сообщили о том, что силы ПВО сбили над материковыми регионами России 40 украинских беспилотников, еще один также был уничтожен над Крымом.
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23:20Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов
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22:41Над Крымом и четырьмя регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник
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