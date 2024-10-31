https://crimea.ria.ru/20241031/novaya-ataka-vsu-nad-krymom-i-tremya-regionami-rossii-sbili-10-dronov-1141521797.html

Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов

Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Новая атака ВСУ: над Крымом и тремя регионами России сбили 10 дронов

Силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских беспилотников, еще один уничтожен над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T23:20

2024-10-31T23:20

2024-10-31T23:20

крым

пво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над регионами России 10 украинских беспилотников, еще один уничтожен над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.В том числе пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Орловской области и Республики Крым, уточнили в ведомстве.Часом ранее в Минобороны сообщили о том, что силы ПВО сбили над материковыми регионами России 40 украинских беспилотников, еще один также был уничтожен над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВО Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе - властиНад акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости