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Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу
Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, со второй половины дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...13, днем потеплеет до +20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241030/v-krym-idut-morozy-1141473503.html
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 01.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

"В Крыму в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +13, днем +15…20, в горах +8…13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, со второй половины дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +17…19 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...13, днем потеплеет до +20.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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