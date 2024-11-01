https://crimea.ria.ru/20241101/poslednee-teplo-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1141394523.html

Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу

Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Последнее тепло: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T00:01

2024-11-01T00:01

2024-11-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141477972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61b5a197f34268e9449c68d350c96ada.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, со второй половины дня северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +9...13, днем потеплеет до +20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241030/v-krym-idut-morozy-1141473503.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр