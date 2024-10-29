Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241029/v-kieve-i-kharkove-progremeli-vzryvy-1141420430.html
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T09:18
2024-10-29T11:01
украина
взрыв
игорь терехов
виталий кличко
новости
беспилотник (бпла, дрон)
киев
харьков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035003_0:53:940:582_1920x0_80_0_0_9d0225c1c142d76eb70e68e1c12eba63.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти.Так, около часа ночи мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в пригороде и городе работают системы ПВО, а также проинформировал о массовом налете дронов. Позже он рассказал о падении обломков беспилотников в Соломенском районе Киева.Кличко также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.Громкая ночь была и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что удары нанесены по объектам в Основянском районе и зданию Госпрома."Атака на здание Госпрома. Кроме того, попадание в Основянском районе. Разрушены два строения, еще 20 получили различные повреждения", - сообщил Терехов.По информации РИА Новости, в Харькове удар нанесен по военной академии, где располагался штаб ВСУ, предположительно, с иностранными консультантами.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
украина
киев
харьков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035003_48:0:893:634_1920x0_80_0_0_20bad48e96253553853e42f05c338667.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, взрыв, игорь терехов, виталий кличко, новости, беспилотник (бпла, дрон), киев, харьков, в мире
В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

09:18 29.10.2024 (обновлено: 11:01 29.10.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти.
Так, около часа ночи мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в пригороде и городе работают системы ПВО, а также проинформировал о массовом налете дронов. Позже он рассказал о падении обломков беспилотников в Соломенском районе Киева.
"В Соломенском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании. Пылают и несколько автомобилей. Также горит торговое помещение. Все экстренные службы на месте", - написал он в своем ТГ-канале.
Кличко также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.
"В результате падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, специалисты отключили подачу газа", - добавил он.
Громкая ночь была и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что удары нанесены по объектам в Основянском районе и зданию Госпрома.
"Атака на здание Госпрома. Кроме того, попадание в Основянском районе. Разрушены два строения, еще 20 получили различные повреждения", - сообщил Терехов.
По информации РИА Новости, в Харькове удар нанесен по военной академии, где располагался штаб ВСУ, предположительно, с иностранными консультантами.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
 
УкраинаВзрывИгорь ТереховВиталий КличкоНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)КиевХарьковВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
11:02Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка
10:59На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей
10:44Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
10:37Большая Ялта и часть Симферополя остались без света
10:24Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского
10:15Правительство Крыма утвердило проект трехлетнего бюджета
10:10В Крыму выявили 69 случаев боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки
09:53В двух городах и четырех селах Крыма отключения воды - как надолго
09:32Обломки БПЛА нашел местный житель в Калужской области
09:18В Киеве и Харькове прогремели взрывы
08:59В поселке под Евпаторией почти на сутки ограничат водоснабжение
08:52Часть Керчи осталась без света
08:40Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
08:32Где в Севастополе не будет света во вторник
08:09Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова
07:48Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО
07:26Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников
07:02Пантера напала на трехлетнего ребенка в цирке - СК завел дело
06:42Смертельное отравление детей под Красноярском - СК назвал причину
Лента новостейМолния