https://crimea.ria.ru/20241029/v-kieve-i-kharkove-progremeli-vzryvy-1141420430.html

В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T09:18

2024-10-29T09:18

2024-10-29T11:01

украина

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игорь терехов

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти.Так, около часа ночи мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в пригороде и городе работают системы ПВО, а также проинформировал о массовом налете дронов. Позже он рассказал о падении обломков беспилотников в Соломенском районе Киева.Кличко также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.Громкая ночь была и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что удары нанесены по объектам в Основянском районе и зданию Госпрома."Атака на здание Госпрома. Кроме того, попадание в Основянском районе. Разрушены два строения, еще 20 получили различные повреждения", - сообщил Терехов.По информации РИА Новости, в Харькове удар нанесен по военной академии, где располагался штаб ВСУ, предположительно, с иностранными консультантами.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, игорь терехов, виталий кличко, новости, беспилотник (бпла, дрон), киев, харьков, в мире