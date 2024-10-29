https://crimea.ria.ru/20241029/v-kieve-i-kharkove-progremeli-vzryvy-1141420430.html
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T09:18
2024-10-29T09:18
2024-10-29T11:01
украина
взрыв
игорь терехов
виталий кличко
новости
беспилотник (бпла, дрон)
киев
харьков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035003_0:53:940:582_1920x0_80_0_0_9d0225c1c142d76eb70e68e1c12eba63.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти.Так, около часа ночи мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в пригороде и городе работают системы ПВО, а также проинформировал о массовом налете дронов. Позже он рассказал о падении обломков беспилотников в Соломенском районе Киева.Кличко также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.Громкая ночь была и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что удары нанесены по объектам в Основянском районе и зданию Госпрома."Атака на здание Госпрома. Кроме того, попадание в Основянском районе. Разрушены два строения, еще 20 получили различные повреждения", - сообщил Терехов.По информации РИА Новости, в Харькове удар нанесен по военной академии, где располагался штаб ВСУ, предположительно, с иностранными консультантами.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
украина
киев
харьков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035003_48:0:893:634_1920x0_80_0_0_20bad48e96253553853e42f05c338667.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, взрыв, игорь терехов, виталий кличко, новости, беспилотник (бпла, дрон), киев, харьков, в мире
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы
09:18 29.10.2024 (обновлено: 11:01 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Киеве и Харькове в ночь на вторник прогремели взрывы, повреждены здания и автомобили. Об этом сообщают украинские власти.
Так, около часа ночи мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в пригороде и городе работают системы ПВО, а также проинформировал о массовом налете дронов. Позже он рассказал о падении обломков беспилотников в Соломенском районе Киева.
"В Соломенском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании. Пылают и несколько автомобилей. Также горит торговое помещение. Все экстренные службы на месте", - написал он в своем ТГ-канале.
Кличко также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.
"В результате падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, специалисты отключили подачу газа", - добавил он.
Громкая ночь была и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что удары нанесены по объектам в Основянском районе и зданию Госпрома.
"Атака на здание Госпрома. Кроме того, попадание в Основянском районе. Разрушены два строения, еще 20 получили различные повреждения", - сообщил Терехов.
По информации РИА Новости, в Харькове удар нанесен по военной академии, где располагался штаб ВСУ, предположительно, с иностранными консультантами.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.