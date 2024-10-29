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Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова
Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова
Евгения Примакова называют патриархом отечественной политики, человеком, изменившим судьбу России. Он – одна из знаковых фигур столетия. Будучи состоявшимся ученым-арабистом, академиком, он прошел все ступеньки власти... Сегодня дипломату и ученому исполнилось бы 95 лет. О жизни легенды российской политики – в фотоленте РИА Новости Крым.
2024-10-29T08:09
2024-10-29T08:09
фотоленты
политика
общество
евгений примаков
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память
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политика, общество, фото, евгений примаков, визуал, россия, история, память
Человек, вернувший России имя в мире: памяти Евгения Примакова

Евгению Примакову исполнилось бы 95 лет

08:09 29.10.2024
 
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Евгения Примакова называют патриархом отечественной политики, человеком, изменившим судьбу России. Он – одна из знаковых фигур столетия. Будучи состоявшимся ученым-арабистом, академиком, он прошел все ступеньки власти... Сегодня дипломату и ученому исполнилось бы 95 лет. О жизни легенды российской политики – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Д. Калинин / Перейти в фотобанк

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. К 1990 году он сделал головокружительную карьеру журналиста (работал собкором "Правды" на Ближнем Востоке), ученого-востоковеда, возглавляя два института Академии наук СССР, а в 1989-1990 был спикером нижней палаты советского парламента.

2-я Всесоюзная конференция востоковедов. Выступает директор Института востоковедения Академии наук ССР (ныне - Российской академии наук), академик Евгений Примаков.
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Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. К 1990 году он сделал головокружительную карьеру журналиста (работал собкором "Правды" на Ближнем Востоке), ученого-востоковеда, возглавляя два института Академии наук СССР, а в 1989-1990 был спикером нижней палаты советского парламента.

© РИА Новости . Д. Калинин
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© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанк

В судьбоносном для СССР 1991 году академик Примаков был членом Президентского Совета и входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева. Он выступил против ГКЧП и был одним из тех, кто 22 августа забирал президента СССР из Крыма.
На фото – Михаил Горбачев и Евгений Примаков на встрече с министром финансов Франции Пьером Береговуа.

Президент СССР Михаил Горбачев (второй слева) и министр финансов Франции Пьер Береговуа (справа) во время переговоров. Третий слева - член Президентского совета СССР Евгений Примаков.
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В судьбоносном для СССР 1991 году академик Примаков был членом Президентского Совета и входил в ближайшее окружение Михаила Горбачева. Он выступил против ГКЧП и был одним из тех, кто 22 августа забирал президента СССР из Крыма.
На фото – Михаил Горбачев и Евгений Примаков на встрече с министром финансов Франции Пьером Береговуа.

© РИА Новости . Александр Макаров
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© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Сразу после ГКЧП Евгений Примаков возглавил внешнюю разведку СССР, а после – России. Отказавшись от генеральского звания, он стал первым гражданским руководителем ведомства. Уже будучи главой СВР он в непростое время сохранил разведку, и одним из первых в своем аналитическом докладе заявил: у России есть национальные интересы и она их будет отстаивать.
На фото: визит директора ЦРУ в Россию.

Визит директора ЦРУ в Россию. Слева направо: посол США в России Роберт Страусс, директор ЦРУ Роберт Гейтс, Президент РФ Борис Николаевич Ельцин, министр безопасности РФ Виктор Павлович Баранников, руководитель службы внешней разведки Евгений Максимович Примаков.
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Сразу после ГКЧП Евгений Примаков возглавил внешнюю разведку СССР, а после – России. Отказавшись от генеральского звания, он стал первым гражданским руководителем ведомства. Уже будучи главой СВР он в непростое время сохранил разведку, и одним из первых в своем аналитическом докладе заявил: у России есть национальные интересы и она их будет отстаивать.
На фото: визит директора ЦРУ в Россию.

© РИА Новости . Дмитрий Донской
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© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанк

Академик Примаков перешел из СВР в Министерство иностранных дел России, где продолжил отстаивать интересы страны с присущей ему твердостью, столкнувшись с расширением НАТО на Восток, последствиями слома биполярной системы мира...
На фото: Бывшие министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков и глава МИД РФ Сергей Лавров во время приема по случаю Дня дипломатического работника.

Экс-министры иностранных дел РФ Игорь Иванов и Евгений Примаков и глава МИД России Сергей Лавров (слева направо)
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Академик Примаков перешел из СВР в Министерство иностранных дел России, где продолжил отстаивать интересы страны с присущей ему твердостью, столкнувшись с расширением НАТО на Восток, последствиями слома биполярной системы мира...
На фото: Бывшие министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков и глава МИД РФ Сергей Лавров во время приема по случаю Дня дипломатического работника.

© РИА Новости . Эдуард Песов
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© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

... но самый знаменитый свой внешнеполитический жест Евгений Примаков совершил будучи уже премьер-министром РФ: 24 марта 1999 года направляясь с официальным визитом в США, и узнав о решении НАТО бомбить Югославию, Примаков распорядился развернуть самолет, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространенным оценкам политологов, вошло в историю как "поворот России к многовекторной внешней политике" и "начало возрождения российской государственности и первая демонстрация миру того, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы".

Председатель Правительства Российской Федерации Евгений Максимович Примаков (на дальнем плане в центре) во время заседания членов Правительства РФ.
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... но самый знаменитый свой внешнеполитический жест Евгений Примаков совершил будучи уже премьер-министром РФ: 24 марта 1999 года направляясь с официальным визитом в США, и узнав о решении НАТО бомбить Югославию, Примаков распорядился развернуть самолет, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие, согласно распространенным оценкам политологов, вошло в историю как "поворот России к многовекторной внешней политике" и "начало возрождения российской государственности и первая демонстрация миру того, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы".

© РИА Новости . Сергей Субботин
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© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Евгений Примаков был главой правительства России чуть больше девяти месяцев, возглавив его в самый тяжелый период после дефолта 1998 года, в разгар парламентского кризиса, и, сумев за короткий период вывести страну из кризисной ситуации. По оценкам историков и политологов, ему удалось удержать страну от развала и гражданской войны.
На фото: премьер-министр РФ Евгений Примаков у могилы Неизвестного солдата во время возложения венков за несколько дней до отставки.

Премьер-министр РФ Евгений Примаков у могилы Неизвестного солдата во время возложения венков.
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Евгений Примаков был главой правительства России чуть больше девяти месяцев, возглавив его в самый тяжелый период после дефолта 1998 года, в разгар парламентского кризиса, и, сумев за короткий период вывести страну из кризисной ситуации. По оценкам историков и политологов, ему удалось удержать страну от развала и гражданской войны.
На фото: премьер-министр РФ Евгений Примаков у могилы Неизвестного солдата во время возложения венков за несколько дней до отставки.

© РИА Новости . Владимир Родионов
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© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

После отставки с поста премьера Примаков возглавил блок "Отечество - вся Россия", ставший в будущем основой "Единой России". Недолгое время он был главой фракции в Госдуме третьего созыва.
Справа от Примакова соратник по блоку и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат Евгений Примаков (на среднем плане слева) среди коллег в зале заседаний Государственной Думы Российской Федерации.
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После отставки с поста премьера Примаков возглавил блок "Отечество - вся Россия", ставший в будущем основой "Единой России". Недолгое время он был главой фракции в Госдуме третьего созыва.
Справа от Примакова соратник по блоку и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин.

© РИА Новости . Владимир Федоренко
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© Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Его называли одним из главных претендентов на пост президента страны, от чего он в последствии отказался. А в 2001 году он возглавил Торгово-промышленную палату РФ.

ПУТИН ПРИМАКОВ СЪЕЗД РСПП
8 из 12

Его называли одним из главных претендентов на пост президента страны, от чего он в последствии отказался. А в 2001 году он возглавил Торгово-промышленную палату РФ.

© Сергей Гунеев
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© РИА Новости . Сергей Величкин / Перейти в фотобанк

10 лет возглавляя ТПП, он мастерски использовал во благо страны свой богатый опыт политика, экономиста, дипломата и патриота.
На фото: подписание межправительственного соглашения - Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Советом торгово-промышленных палат Саудовской Аравии.

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд
9 из 12

10 лет возглавляя ТПП, он мастерски использовал во благо страны свой богатый опыт политика, экономиста, дипломата и патриота.
На фото: подписание межправительственного соглашения - Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Советом торгово-промышленных палат Саудовской Аравии.

© РИА Новости . Сергей Величкин
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© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

И после отставки с поста президента ТПП, опыт Евгения Примакова был востребован в российском политикуме. Его ежегодные доклады в созданном им же дискуссионном "Меркурий-клубе" всегда были актуальны и собирали весь цвет российской политики.

В.Путин вручил Государственные премии Российской Федерации 2013 года
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И после отставки с поста президента ТПП, опыт Евгения Примакова был востребован в российском политикуме. Его ежегодные доклады в созданном им же дискуссионном "Меркурий-клубе" всегда были актуальны и собирали весь цвет российской политики.

© РИА Новости . Алексей Никольский
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© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет...

На фото: открытие памятника политику и ученому Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище в Москве.

Открытие памятника Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище
11 из 12

Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет...

На фото: открытие памятника политику и ученому Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище в Москве.

© РИА Новости . Владимир Астапкович
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

... но его идеи и мнение были востребованным всегда, таковыми остаются и по сей день.

На фото: президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве.

Президент РФ В. Путин принял участие в международном форуме Примаковские чтения
12 из 12

... но его идеи и мнение были востребованным всегда, таковыми остаются и по сей день.

На фото: президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве.

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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