https://crimea.ria.ru/20241027/ochered-na-krymskom-mostu-uvelichilas-vtroe-1141383830.html

Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое

Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое

У Крымского моста за час в три раза выросла пробка. Проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон ожидают 330 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T17:22

2024-10-27T17:22

2024-10-27T17:22

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

краснодарский край

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста за час в три раза выросла пробка. Проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон ожидают 330 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Очередь начала расти у Крымского моста в полдень. Тогда проезда ожидали 20 машин со стороны Керчи. Спустя два часа в очереди со стороны Керчи находились 80 автомобилей, проезд со стороны Краснодарского края был свободным. Двумя часами ранее в пробке перед досмотровыми пунктами с обеих сторон находились 115 автомобилей.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма