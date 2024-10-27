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Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
У Крымского моста за час в три раза выросла пробка. Проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон ожидают 330 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T17:22
2024-10-27T17:22
2024-10-27T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста за час в три раза выросла пробка. Проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон ожидают 330 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Очередь начала расти у Крымского моста в полдень. Тогда проезда ожидали 20 машин со стороны Керчи. Спустя два часа в очереди со стороны Керчи находились 80 автомобилей, проезд со стороны Краснодарского края был свободным. Двумя часами ранее в пробке перед досмотровыми пунктами с обеих сторон находились 115 автомобилей.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма
Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
В очереди на Крымском мосту находятся 330 автомобилей с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста за час в три раза выросла пробка. Проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон ожидают 330 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ждут 260 автомобилей. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Очередь начала расти у Крымского моста в полдень. Тогда проезда ожидали 20 машин
со стороны Керчи. Спустя два часа
в очереди со стороны Керчи находились 80 автомобилей, проезд со стороны Краснодарского края был свободным. Двумя часами
ранее в пробке перед досмотровыми пунктами с обеих сторон находились 115 автомобилей.
Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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