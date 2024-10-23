https://crimea.ria.ru/20241023/teplo-vozvraschaetsya-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1141275974.html

Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду

Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет сухо и тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T00:01

2024-10-23T00:01

2024-10-23T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

гидрометцентр россии

симферополь

севастополь

феодосия

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет сухо и тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4; днем +16...18.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +…10, днем +17…19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +10, днем потеплеет до +19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

феодосия

ялта

алушта

евпатория

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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