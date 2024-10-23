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Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду
Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет сухо и тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T00:01
2024-10-23T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
гидрометцентр россии
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет сухо и тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4; днем +16...18.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +…10, днем +17…19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +10, днем потеплеет до +19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241021/zamorozki-v-krymu-zhdat-li-ukhudsheniya-pogody-1141237145.html
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, погода в крыму, крымская погода, гидрометцентр россии, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, евпатория, судак
Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

00:01 23.10.2024
 
Осень в Алуште
Осень в Алуште
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет сухо и тепло. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 22 октября ночью +2…+7, на побережье до +10, днем +14…+19, в горах +7…+12", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4; днем +16...18.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +…10, днем +17…19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +10, днем потеплеет до +19 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаГидрометцентр РоссииСимферопольСевастопольФеодосияЯлтаАлуштаЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
22:55Главное за день: 22 октября
22:22Главные новости Крыма: 22 октября
22:03ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
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