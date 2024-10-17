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Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
В настоящее время в очереди перед Крымским мостом находится почти сотня автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T14:15
2024-10-17T14:18
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В настоящее время в очереди перед Крымским мостом находится почти сотня автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Кроме того, в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда

На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди находятся 98 автомобилей

14:15 17.10.2024 (обновлено: 14:18 17.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В настоящее время в очереди перед Крымским мостом находится почти сотня автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Кроме того, в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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