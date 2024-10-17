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Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
В настоящее время в очереди перед Крымским мостом находится почти сотня автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T14:15
2024-10-17T14:15
2024-10-17T14:18
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В настоящее время в очереди перед Крымским мостом находится почти сотня автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Кроме того, в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: сколько машин ждут проезда
На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди находятся 98 автомобилей
14:15 17.10.2024 (обновлено: 14:18 17.10.2024)