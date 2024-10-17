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Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП с участием грузовых автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T10:22
2024-10-17T10:22
2024-10-17T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП с участием грузовых автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.Авария произошла в четверг утром между селами Льговское и Абрикосовка. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП транспорт направляют в объезд. В ГАИ на соответствующий вопрос РИА Новости Крым сообщили, что информация о происшествии уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за неделю на территории Республики Крым произошло 32 аварии, в которых шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварииШесть человек погибли в ДТП в КрымуВодитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП