Рейтинг@Mail.ru
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241017/dvizhenie-po-trasse-tavrida-ogranicheno-iz-za-dtp-s-gruzovikami-1141143785.html
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП с участием грузовых автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T10:22
2024-10-17T10:22
крым
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
трасса таврида
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111757/27/1117572757_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_06f7f857b3d06d200e2e70d1865102d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП с участием грузовых автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.Авария произошла в четверг утром между селами Льговское и Абрикосовка. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП транспорт направляют в объезд. В ГАИ на соответствующий вопрос РИА Новости Крым сообщили, что информация о происшествии уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за неделю на территории Республики Крым произошло 32 аварии, в которых шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварииШесть человек погибли в ДТП в КрымуВодитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111757/27/1117572757_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ee332600b0def3f846fb5375c190df4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, госавтоинспекция крыма
Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками

Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП

10:22 17.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОформление ДТП
Оформление ДТП - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма ограничено из-за ДТП с участием грузовых автомобилей, пострадавших нет. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в четверг утром между селами Льговское и Абрикосовка. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП транспорт направляют в объезд. В ГАИ на соответствующий вопрос РИА Новости Крым сообщили, что информация о происшествии уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

"Пострадавших в ДТП нет. Информация о происшествии еще уточняется", - сказали в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за неделю на территории Республики Крым произошло 32 аварии, в которых шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 36 человек получили ранения различной степени тяжести.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
 
КрымНовости КрымаПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеТрасса ТавридаГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно
10:54Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали
10:29В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов
10:22Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
10:16Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
10:07Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область
09:44"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон
09:36Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн
09:07У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
08:37Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма
08:11Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
07:43Три региона России атакованы беспилотниками ВСУ
07:26Масштабное отключение света в Севастополе - адреса
06:45Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение
06:02Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
22:51Главные новости Крыма: 16 октября
22:33Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в Telegram
22:06Главное за день: 16 октября
Лента новостейМолния