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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T09:39

2024-10-14T09:39

2024-10-14T09:40

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.По информации Госавтоинспекции, восемь аварий произошли с участием пешеходов. В них погибли два человека и шестеро получили травмы.Как сообщалось, накануне в результате аварии на автодороге Веселое - Морское под Судаком один человек погиб и один пострадал. Для ликвидации последствий происшествия на место выезжали сотрудники МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под СудакомДва человека погибли в лобовом ДТП на трассе в КрымуВ Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТП

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма