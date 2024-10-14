https://crimea.ria.ru/20241014/shest-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krymu-1141063608.html
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T09:39
2024-10-14T09:39
2024-10-14T09:40
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.По информации Госавтоинспекции, восемь аварий произошли с участием пешеходов. В них погибли два человека и шестеро получили травмы.Как сообщалось, накануне в результате аварии на автодороге Веселое - Морское под Судаком один человек погиб и один пострадал. Для ликвидации последствий происшествия на место выезжали сотрудники МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под СудакомДва человека погибли в лобовом ДТП на трассе в КрымуВ Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТП
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В Крыму шесть человек погибли в ДТП за неделю
09:39 14.10.2024 (обновлено: 09:40 14.10.2024)