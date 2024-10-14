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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T09:39
2024-10-14T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.По информации Госавтоинспекции, восемь аварий произошли с участием пешеходов. В них погибли два человека и шестеро получили травмы.Как сообщалось, накануне в результате аварии на автодороге Веселое - Морское под Судаком один человек погиб и один пострадал. Для ликвидации последствий происшествия на место выезжали сотрудники МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под СудакомДва человека погибли в лобовом ДТП на трассе в КрымуВ Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТП
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В Крыму шесть человек погибли в ДТП за неделю

09:39 14.10.2024 (обновлено: 09:40 14.10.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в дорожных авариях в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
"В период с 7 по 13 октября 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 32 ДТП, в которых шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших пятеро детей", - говорится в сообщении.
По информации Госавтоинспекции, восемь аварий произошли с участием пешеходов. В них погибли два человека и шестеро получили травмы.
Как сообщалось, накануне в результате аварии на автодороге Веселое - Морское под Судаком один человек погиб и один пострадал. Для ликвидации последствий происшествия на место выезжали сотрудники МЧС.
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