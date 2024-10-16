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За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника
За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника - РИА Новости Крым, 16.10.2024
За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника
36-летний житель Севастополя пойдет под суд за растление девятилетней дочери своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Росси по... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T16:55
2024-10-16T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 36-летний житель Севастополя пойдет под суд за растление девятилетней дочери своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Росси по региону.По данным следствия, приезжий безработный мужчина гостил в квартире у знакомой супружеской пары и совершил сексуальное насилие над 9-летней дочерью хозяев.Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, злоумышленника задержали и заключили под стражу. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Нахимовский районный суд Севастополя.По данным правоохранителей, в отношении пострадавшей девочки приняты меры реабилитационного характера. В отношении ее родителей расследуется уголовное дело об истязании. Ребенок находится под опекой в другой семье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор судаНасиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчинСевастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницей
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя
За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника

В Севастополе будут судить злоумышленник за растление девятилетней девочки - СК

16:55 16.10.2024 (обновлено: 17:13 16.10.2024)
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 36-летний житель Севастополя пойдет под суд за растление девятилетней дочери своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Росси по региону.
По данным следствия, приезжий безработный мужчина гостил в квартире у знакомой супружеской пары и совершил сексуальное насилие над 9-летней дочерью хозяев.

"Родители не поверили дочке. Позже девочка, ее брат и сестра были помещены в социальный приют в связи с побоями, которые наносили им родители. И уже там девочка обратилась к соцработникам, которые незамедлительно передали информацию в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, злоумышленника задержали и заключили под стражу. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Нахимовский районный суд Севастополя.
По данным правоохранителей, в отношении пострадавшей девочки приняты меры реабилитационного характера. В отношении ее родителей расследуется уголовное дело об истязании. Ребенок находится под опекой в другой семье.
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Новости КрымаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияСевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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