https://crimea.ria.ru/20241016/za-rastlenie-devyatiletney-devochki-v-sevastopole-sudyat-zloumyshlennika-1141132265.html

За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника

За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника - РИА Новости Крым, 16.10.2024

За растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника

36-летний житель Севастополя пойдет под суд за растление девятилетней дочери своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Росси по... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T16:55

2024-10-16T16:55

2024-10-16T17:13

новости крыма

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 36-летний житель Севастополя пойдет под суд за растление девятилетней дочери своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Росси по региону.По данным следствия, приезжий безработный мужчина гостил в квартире у знакомой супружеской пары и совершил сексуальное насилие над 9-летней дочерью хозяев.Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, злоумышленника задержали и заключили под стражу. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Нахимовский районный суд Севастополя.По данным правоохранителей, в отношении пострадавшей девочки приняты меры реабилитационного характера. В отношении ее родителей расследуется уголовное дело об истязании. Ребенок находится под опекой в другой семье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор судаНасиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчинСевастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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