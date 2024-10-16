https://crimea.ria.ru/20241016/na-zapade-kryma-lesniki-spasli-zagnannuyu-brodyachimi-psami-kosulyu-1141135998.html
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю - РИА Новости Крым, 16.10.2024
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю
В поселке Щебетовка под Феодосией жители нашли во дворе частного сектора дикую косулю, пострадавшую от нападения бродячих собак. Об этом сообщает министр... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T19:45
2024-10-16T19:45
2024-10-16T19:45
феодосия
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ольга славгородская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В поселке Щебетовка под Феодосией жители нашли во дворе частного сектора дикую косулю, пострадавшую от нападения бродячих собак. Об этом сообщает министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Лесники обработали раны на теле животного, после чего выпустили на территорию Карадагского природного заповедника, где нет угрозы для здоровья и жизни животного.Ранее стало известно, что от укусов уличных собак в Крыму и Севастополе с начала года пострадало более двух тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала зоозащитник Татьяна Большакова. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных животных в приюты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-НоваСпасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабамиДвое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
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феодосия, крым, животные, природа, происшествия, новости крыма, минприроды крыма, ольга славгородская
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю
В Крыму спасли загнанную бродячими собаками дикую косулю