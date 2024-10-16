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На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю - РИА Новости Крым, 16.10.2024
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю
В поселке Щебетовка под Феодосией жители нашли во дворе частного сектора дикую косулю, пострадавшую от нападения бродячих собак. Об этом сообщает министр... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T19:45
2024-10-16T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В поселке Щебетовка под Феодосией жители нашли во дворе частного сектора дикую косулю, пострадавшую от нападения бродячих собак. Об этом сообщает министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Лесники обработали раны на теле животного, после чего выпустили на территорию Карадагского природного заповедника, где нет угрозы для здоровья и жизни животного.Ранее стало известно, что от укусов уличных собак в Крыму и Севастополе с начала года пострадало более двух тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала зоозащитник Татьяна Большакова. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных животных в приюты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-НоваСпасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабамиДвое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
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феодосия, крым, животные, природа, происшествия, новости крыма, минприроды крыма, ольга славгородская
На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю

В Крыму спасли загнанную бродячими собаками дикую косулю

19:45 16.10.2024
 
© Telegram-канал министра экологии Крыма Ольги СлавгородскойВ Щебетовке в Крыму спасли косулю от бродячих собак
В Щебетовке в Крыму спасли косулю от бродячих собак
© Telegram-канал министра экологии Крыма Ольги Славгородской
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В поселке Щебетовка под Феодосией жители нашли во дворе частного сектора дикую косулю, пострадавшую от нападения бродячих собак. Об этом сообщает министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

"Неравнодушные граждане сообщили о том, что животное пострадало от нападения бродячих собак и было загнано во двор частного сектора в поселке Щебетовка. Работники Северо-Западного объединенного лесничества выехали на место", - говорится в сообщении.

Лесники обработали раны на теле животного, после чего выпустили на территорию Карадагского природного заповедника, где нет угрозы для здоровья и жизни животного.
Ранее стало известно, что от укусов уличных собак в Крыму и Севастополе с начала года пострадало более двух тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала зоозащитник Татьяна Большакова. Этой проблемы можно избежать, если поместить бездомных животных в приюты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФеодосияКрымЖивотныеПриродаПроисшествияНовости КрымаМинприроды КрымаОльга Славгородская
 
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