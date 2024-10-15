Рейтинг@Mail.ru
Севастополь во вторник частично останется без света - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241015/sevastopol-vo-vtornik-chastichno-ostanetsya-bez-sveta-1141073945.html
Севастополь во вторник частично останется без света
Севастополь во вторник частично останется без света - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Севастополь во вторник частично останется без света
В Севастополе частично отключат свет во вторник из-за ремонтных работ, сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-15T06:37
2024-10-14T20:17
севастополь
севастопольэнерго
новости
электричество
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/39608/21/396082179_889:697:3206:2000_1920x0_80_0_0_5aa660c2677cf4f155a04aad135a2a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе частично отключат свет во вторник из-за ремонтных работ, сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.В связи с ремонтными работами с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии в СНТ "Сапун-Гора". Также в это время не будет света в некоторых домах на улицах Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчица Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Могилевская, Модлинская, Томская, Кронштадская, Фильченкова, Курской, 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, ПКИЗ "Подводник", проезд Полоцкий, переулки Кирьянова, Блиндажный, Берманский.В селе Флотское обесточат улицу Пролетную, тупик Пролетный и переулок Пролетный.В поселке 1-е отделение Золотой Балки электроэнергию отключат в переулке Междурядном, а также на улицах Междурядная и Лазурная.В Любимовке во время ремонтных работ будут обесточены улицы Новая, Федоровская, 1-я Линия, 2-я Линия, Летчика Денисова, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, а также проезды Федоровский, Хуторский, тупик Федоровский и СНТ "Усть-Бельбек".В селе Фронтовое с 09:00 до 16:00 ожидаются отключения на улицах 345-й дивизии, 60-лет Октября и переулке Майском.Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 17:00 на улицах Парковая, 15 и Парк Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетяхЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/39608/21/396082179_539:0:3206:2000_1920x0_80_0_0_9fc1033cb3a44c069db9decd4abfa007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, новости, электричество, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии
Севастополь во вторник частично останется без света

Севастополь частично обесточат во вторник из-за ремонтных работ

06:37 15.10.2024
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи. Архивное фото.
Линии электропередачи. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе частично отключат свет во вторник из-за ремонтных работ, сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.
В связи с ремонтными работами с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии в СНТ "Сапун-Гора". Также в это время не будет света в некоторых домах на улицах Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчица Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Могилевская, Модлинская, Томская, Кронштадская, Фильченкова, Курской, 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, ПКИЗ "Подводник", проезд Полоцкий, переулки Кирьянова, Блиндажный, Берманский.
В селе Флотское обесточат улицу Пролетную, тупик Пролетный и переулок Пролетный.
В поселке 1-е отделение Золотой Балки электроэнергию отключат в переулке Междурядном, а также на улицах Междурядная и Лазурная.
В Любимовке во время ремонтных работ будут обесточены улицы Новая, Федоровская, 1-я Линия, 2-я Линия, Летчика Денисова, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, а также проезды Федоровский, Хуторский, тупик Федоровский и СНТ "Усть-Бельбек".
В селе Фронтовое с 09:00 до 16:00 ожидаются отключения на улицах 345-й дивизии, 60-лет Октября и переулке Майском.
Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 17:00 на улицах Парковая, 15 и Парк Победы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектричествоЭлектросетиЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж
08:32Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов
08:05Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем
07:37Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай
07:07Как защититься от пневмонии в Крыму
06:46Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли
06:37Севастополь во вторник частично останется без света
06:08Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:30Главное за день: 14 октября
22:15Главные новости Крыма: 14 октября
21:52Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
21:32Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
21:16Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
20:52Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России
20:33Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
20:15Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
19:42Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
19:10В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
Лента новостейМолния