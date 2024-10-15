https://crimea.ria.ru/20241015/sevastopol-vo-vtornik-chastichno-ostanetsya-bez-sveta-1141073945.html

Севастополь во вторник частично останется без света

Севастополь во вторник частично останется без света - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Севастополь во вторник частично останется без света

В Севастополе частично отключат свет во вторник из-за ремонтных работ, сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-15T06:37

2024-10-15T06:37

2024-10-14T20:17

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе частично отключат свет во вторник из-за ремонтных работ, сообщает официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.В связи с ремонтными работами с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии в СНТ "Сапун-Гора". Также в это время не будет света в некоторых домах на улицах Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчица Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Могилевская, Модлинская, Томская, Кронштадская, Фильченкова, Курской, 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, ПКИЗ "Подводник", проезд Полоцкий, переулки Кирьянова, Блиндажный, Берманский.В селе Флотское обесточат улицу Пролетную, тупик Пролетный и переулок Пролетный.В поселке 1-е отделение Золотой Балки электроэнергию отключат в переулке Междурядном, а также на улицах Междурядная и Лазурная.В Любимовке во время ремонтных работ будут обесточены улицы Новая, Федоровская, 1-я Линия, 2-я Линия, Летчика Денисова, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, а также проезды Федоровский, Хуторский, тупик Федоровский и СНТ "Усть-Бельбек".В селе Фронтовое с 09:00 до 16:00 ожидаются отключения на улицах 345-й дивизии, 60-лет Октября и переулке Майском.Плановые ремонтные работы пройдут с 08:00 до 17:00 на улицах Парковая, 15 и Парк Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетяхЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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