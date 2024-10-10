https://crimea.ria.ru/20241010/v-chem-opasnost-kvadrobinga-i-nuzhno-li-ego-zapreschat-1140989251.html

В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать

В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать

Квадробинг далеко не так безобиден, как кажется на первый взгляд, и может привести к опасным последствиям для самих подростков и всего общества, однако запрет... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T16:13

2024-10-10T16:13

2024-10-10T16:38

мнения

квадробинг

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Квадробинг далеко не так безобиден, как кажется на первый взгляд, и может привести к опасным последствиям для самих подростков и всего общества, однако запрет этого движения в России вряд ли принесет ожидаемый противниками квадробинга эффект. Такое мнение высказали эксперты в рамках пресс-конференции на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.Опасен ли квадробинг для организма и психикиНовое увлечение подростков, которое ранее было известно лишь в узких кругах, сегодня активно обсуждается в обществе, СМИ и властных структурах. Квадробингом сегодня увлечены не только дети и подростки, но и некоторые взрослые люди. Для некоторых это лишь хобби и развлечение, при этом для других это становится стилем жизни. Квадроберов не стоит путать, например, с субкультурой фурри, которая объединяет любителей антропоморфных животных, чаще всего – персонажей мультфильмов, детских фильмов или комиксов. Ее представители носят меховые костюмы или их фрагменты (например, меховые "ушки") изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов.Квадробинг сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Участники этого движения имитируют поведение различных животных, передвигаются на всех четырех конечностях в костюмах зверей, экспериментируют с питанием. Иногда увлечение приводит к неадекватному поведению, в частности, агрессии в отношении людей или животных.Отношение к увлечению детей и подростков квадробингом в обществе разное. Нередко оно вызывает беспокойство у взрослых по поводу возможного влияния на физическое здоровье и психическое состояние ребенка.Как отмечает фитнес-коуч, психолог Виктория Витковская, человеческая анатомия не предусматривает передвижение людей на четырех конечностях. Для квадроберов существует серьезный риск мышечных травм, переломов и вывихов Кроме того, неправильная поза во время передвижения может привести к нарушениям в формировании осанки.С другой стороны, по словам Витковской, для детей занятие квадробингом – способ самовыражения и способ обратить на себя внимание, в первую очередь своих же родителей. В этом стремлении тоже нет ничего плохого, однако есть риск того, что внешняя атрибутика может привести к изменениям психики ребенка.По мнению Витковской, сообщества квадроберов следует мягко взять под контроль, чтобы их не возглавили те люди, которые могут использовать этих детей в своих деструктивных целях. В любом случае, это общественное явление, как и любое другое, требует внимательного анализа и понимания его влияния на личность, добавила специалист.Квадробинг и общественный конфликтРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, говоря о причинах увлечения подростков квадробингом, выделила внутренние и внешние причины. К первой категории могут относиться, например, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания и воспитания в семье. Но есть и внешняя причина, хотя и не доминирующая.По словам Киселевой, подавляющее большинство нынешних квадроберов действительно просто перерастут это увлечение. Однако уделять внимание этой проблеме необходимо, в первую очередь родителям.То, что увлечение квадробингом со временем канет в лету, как это было со многими другими субкультурами, считает и председатель комиссии Общественной палаты Крыма по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец. Однако следует обратить пристальное внимание не только на то, как квадробинг влияет на наших детей, но и на отношение к этому в обществе, которое уже сейчас серьезно поляризовалось в своем отношении к этому явлению, считает она.Запретить нельзя оставитьЗаместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков полагает, что опасность квадробинга состоит в том, что в какой-то момент игра может начать доминировать над человеком.Депутаты Государственной думы РФ начали разработку законопроекта о запрете пропаганды квадробинга. Такие же обращения поступают в Генпрокуратуру от некоторых общественных организаций. Также планируется ввести систему штрафов для квадроберов или их родителей.Окончательное решение еще не принято, но в случае его утверждения останется открытым вопрос эффективности такой запретительной практики, полагает Ольга Безугловец.И выразила мнение, что только культура и воспитание общества, противодействие именно асоциальному поведению тех людей, которые нарушают правила жизненного уклада, решат проблему.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, квадробинг, психология, дети, общество, семья, россия