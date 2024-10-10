Рейтинг@Mail.ru
В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241010/v-chem-opasnost-kvadrobinga-i-nuzhno-li-ego-zapreschat-1140989251.html
В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать
В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать
Квадробинг далеко не так безобиден, как кажется на первый взгляд, и может привести к опасным последствиям для самих подростков и всего общества, однако запрет... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T16:13
2024-10-10T16:38
мнения
квадробинг
психология
дети
общество
семья
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140990071_153:215:3072:1857_1920x0_80_0_0_eaf7647caa3e83a875d9fb6b1c4ca863.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Квадробинг далеко не так безобиден, как кажется на первый взгляд, и может привести к опасным последствиям для самих подростков и всего общества, однако запрет этого движения в России вряд ли принесет ожидаемый противниками квадробинга эффект. Такое мнение высказали эксперты в рамках пресс-конференции на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.Опасен ли квадробинг для организма и психикиНовое увлечение подростков, которое ранее было известно лишь в узких кругах, сегодня активно обсуждается в обществе, СМИ и властных структурах. Квадробингом сегодня увлечены не только дети и подростки, но и некоторые взрослые люди. Для некоторых это лишь хобби и развлечение, при этом для других это становится стилем жизни. Квадроберов не стоит путать, например, с субкультурой фурри, которая объединяет любителей антропоморфных животных, чаще всего – персонажей мультфильмов, детских фильмов или комиксов. Ее представители носят меховые костюмы или их фрагменты (например, меховые "ушки") изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов.Квадробинг сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Участники этого движения имитируют поведение различных животных, передвигаются на всех четырех конечностях в костюмах зверей, экспериментируют с питанием. Иногда увлечение приводит к неадекватному поведению, в частности, агрессии в отношении людей или животных.Отношение к увлечению детей и подростков квадробингом в обществе разное. Нередко оно вызывает беспокойство у взрослых по поводу возможного влияния на физическое здоровье и психическое состояние ребенка.Как отмечает фитнес-коуч, психолог Виктория Витковская, человеческая анатомия не предусматривает передвижение людей на четырех конечностях. Для квадроберов существует серьезный риск мышечных травм, переломов и вывихов Кроме того, неправильная поза во время передвижения может привести к нарушениям в формировании осанки.С другой стороны, по словам Витковской, для детей занятие квадробингом – способ самовыражения и способ обратить на себя внимание, в первую очередь своих же родителей. В этом стремлении тоже нет ничего плохого, однако есть риск того, что внешняя атрибутика может привести к изменениям психики ребенка.По мнению Витковской, сообщества квадроберов следует мягко взять под контроль, чтобы их не возглавили те люди, которые могут использовать этих детей в своих деструктивных целях. В любом случае, это общественное явление, как и любое другое, требует внимательного анализа и понимания его влияния на личность, добавила специалист.Квадробинг и общественный конфликтРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, говоря о причинах увлечения подростков квадробингом, выделила внутренние и внешние причины. К первой категории могут относиться, например, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания и воспитания в семье. Но есть и внешняя причина, хотя и не доминирующая.По словам Киселевой, подавляющее большинство нынешних квадроберов действительно просто перерастут это увлечение. Однако уделять внимание этой проблеме необходимо, в первую очередь родителям.То, что увлечение квадробингом со временем канет в лету, как это было со многими другими субкультурами, считает и председатель комиссии Общественной палаты Крыма по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец. Однако следует обратить пристальное внимание не только на то, как квадробинг влияет на наших детей, но и на отношение к этому в обществе, которое уже сейчас серьезно поляризовалось в своем отношении к этому явлению, считает она.Запретить нельзя оставитьЗаместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков полагает, что опасность квадробинга состоит в том, что в какой-то момент игра может начать доминировать над человеком.Депутаты Государственной думы РФ начали разработку законопроекта о запрете пропаганды квадробинга. Такие же обращения поступают в Генпрокуратуру от некоторых общественных организаций. Также планируется ввести систему штрафов для квадроберов или их родителей.Окончательное решение еще не принято, но в случае его утверждения останется открытым вопрос эффективности такой запретительной практики, полагает Ольга Безугловец.И выразила мнение, что только культура и воспитание общества, противодействие именно асоциальному поведению тех людей, которые нарушают правила жизненного уклада, решат проблему.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140990071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed025397fe9be131ea0447eeb333815a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, квадробинг, психология, дети, общество, семья, россия
В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать

Инициативу по запрету квадробинга в России крымские эксперты назвали бессмысленной

16:13 10.10.2024 (обновлено: 16:38 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Квадробинг далеко не так безобиден, как кажется на первый взгляд, и может привести к опасным последствиям для самих подростков и всего общества, однако запрет этого движения в России вряд ли принесет ожидаемый противниками квадробинга эффект. Такое мнение высказали эксперты в рамках пресс-конференции на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.

Опасен ли квадробинг для организма и психики

Новое увлечение подростков, которое ранее было известно лишь в узких кругах, сегодня активно обсуждается в обществе, СМИ и властных структурах. Квадробингом сегодня увлечены не только дети и подростки, но и некоторые взрослые люди. Для некоторых это лишь хобби и развлечение, при этом для других это становится стилем жизни. Квадроберов не стоит путать, например, с субкультурой фурри, которая объединяет любителей антропоморфных животных, чаще всего – персонажей мультфильмов, детских фильмов или комиксов. Ее представители носят меховые костюмы или их фрагменты (например, меховые "ушки") изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов.
Квадробинг сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Участники этого движения имитируют поведение различных животных, передвигаются на всех четырех конечностях в костюмах зверей, экспериментируют с питанием. Иногда увлечение приводит к неадекватному поведению, в частности, агрессии в отношении людей или животных.
Отношение к увлечению детей и подростков квадробингом в обществе разное. Нередко оно вызывает беспокойство у взрослых по поводу возможного влияния на физическое здоровье и психическое состояние ребенка.
Как отмечает фитнес-коуч, психолог Виктория Витковская, человеческая анатомия не предусматривает передвижение людей на четырех конечностях. Для квадроберов существует серьезный риск мышечных травм, переломов и вывихов Кроме того, неправильная поза во время передвижения может привести к нарушениям в формировании осанки.

"Рассматривать квадробинг как какой-то вид спорта неверно. Давно придумали так называемый Animal Flow – четко регламентированный комплекс упражнений, который проводят в спортивных залах под руководством профессиональных тренеров. Он действительно классно развивает те же мышцы без нагрузки на определенные зоны", – сказала специалист.

С другой стороны, по словам Витковской, для детей занятие квадробингом – способ самовыражения и способ обратить на себя внимание, в первую очередь своих же родителей. В этом стремлении тоже нет ничего плохого, однако есть риск того, что внешняя атрибутика может привести к изменениям психики ребенка.

"Не думаю, что нам нужно срывать с детей хвосты и маски и жестко запрещать. Давайте мы будем рядом с ними и будем объяснять, что два миллиона лет мы ходим прямо, а не на четвереньках, своим примером показывать, что поведение квадроберов достаточно странно и глубоко противоречиво выглядит", – предложила психолог.

По мнению Витковской, сообщества квадроберов следует мягко взять под контроль, чтобы их не возглавили те люди, которые могут использовать этих детей в своих деструктивных целях. В любом случае, это общественное явление, как и любое другое, требует внимательного анализа и понимания его влияния на личность, добавила специалист.

Квадробинг и общественный конфликт

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, говоря о причинах увлечения подростков квадробингом, выделила внутренние и внешние причины. К первой категории могут относиться, например, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания и воспитания в семье. Но есть и внешняя причина, хотя и не доминирующая.

"Она заключается в том, что в условиях массовой дегуманизации, насаждаемой западной антикультурой, подобные движения являются средством расчеловечивания. Полагаю, это технология, которых сейчас нашими противникам применяется множество, с целью сделать общество более управляемым. В свое время эта дегуманизация началась с отрицанием мамы и папы, женского и мужского пола, своего естества. Так что это все не вчера началось", – считает она.

По словам Киселевой, подавляющее большинство нынешних квадроберов действительно просто перерастут это увлечение. Однако уделять внимание этой проблеме необходимо, в первую очередь родителям.
"Уделяйте внимание любви и взаимоотношениям с ребенком, потому что путаница в голове может привести к путанице в поведении, и наоборот – путаница в поведении может привести к путанице в голове", – добавила руководитель крымского филиала ФоРГО.
То, что увлечение квадробингом со временем канет в лету, как это было со многими другими субкультурами, считает и председатель комиссии Общественной палаты Крыма по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец. Однако следует обратить пристальное внимание не только на то, как квадробинг влияет на наших детей, но и на отношение к этому в обществе, которое уже сейчас серьезно поляризовалось в своем отношении к этому явлению, считает она.

"Любая субкультура несет собой идею, большинство из них хоть и прошли, но оставили след в музыке, в общественном поведении и даже в политических взглядах. Сейчас общество заходит в глубокую конфронтацию по вопросу, как относиться к квадроберам. Она может и схлынуть завтра, а может разгореться до настоящего общественного конфликта. Опасность и в том, что лидеры таких движений могут использовать его представителей для достижения своих целей, в том числе политических", – пояснила эксперт.

Запретить нельзя оставить

Заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков полагает, что опасность квадробинга состоит в том, что в какой-то момент игра может начать доминировать над человеком.

"Патология этого движения в том, что оно может понизить моральную планку личности. У любого человека есть система координат, понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. А какой спрос с "собачки" или "котика"? Можем ли мы его призвать к жертвенности, мужеству, искренней любви? У человека есть два "агрегатных состояния" – развитие или деградация. Что с этим движением, что оно дает детям, как оно раскрывает их таланты? Вот на эти вопросы нам надо ответить", – отметил протоиерей.

Депутаты Государственной думы РФ начали разработку законопроекта о запрете пропаганды квадробинга. Такие же обращения поступают в Генпрокуратуру от некоторых общественных организаций. Также планируется ввести систему штрафов для квадроберов или их родителей.
Окончательное решение еще не принято, но в случае его утверждения останется открытым вопрос эффективности такой запретительной практики, полагает Ольга Безугловец.

"Думаю, никакие запреты не помогут. Все нормы поведения людей в обществе и так прописаны, начиная от Административного и Уголовного кодексов и заканчивая обычным правилам этикета, воспитания и культуры. Если мы от этого отходим, какими-то административными методами загнать в рамки вряд ли получится. Я не знаю, как такой запрет можно осуществить", – пояснила представитель Общественной палаты Крыма

И выразила мнение, что только культура и воспитание общества, противодействие именно асоциальному поведению тех людей, которые нарушают правила жизненного уклада, решат проблему.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МненияКвадробингПсихологиядетиОбществосемьяРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости
16:34Часть Керчи и поселок Войково остались без света
16:13В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать
15:54В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе
15:42Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
15:31Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
15:23Аксенов вручил дипломы победителям премии #МЫВМЕСТЕ!
15:00Громкие звуки в Евпатории - жителей просят сохранять спокойствие
14:52Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух
14:43Сотни уничтожены и пятеро в плену: суточные потери ВСУ в Курской области
14:20Майкоп после атаки БПЛА – новости последнего часа
13:55В Анапе из-за взрыва телефона эвакуировали целую школу
13:48Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
13:35Миллионы людей хотят жить в России - Киселев
13:29Армия России движется вперед – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков
13:17Трое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда
12:44Системы Patriot и американские радиолокационные станции горят в зоне СВО
12:30Военный самолет упал на границе Волгоградской области
12:23Очередь на Крымскому мосту выросла втрое
12:16В Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТП
Лента новостейМолния