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В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности
В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности
В Крыму будут заочно судить находящегося в розыске гражданина Украины, который обвиняется в убийстве, совершенном 10,5 лет назад. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T12:41
2024-10-08T12:41
2024-10-08T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут заочно судить находящегося в розыске гражданина Украины, который обвиняется в убийстве, совершенном 10,5 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи СК вместе с коллегами из органов МВД установили все обстоятельства преступления, а также выяснили, что фигурант находится на территории другого государства. "Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено", - добавили в Следкоме.Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, материалы направлены в Армянский городской суд для заочного рассмотрения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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убийство, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, правосудие, закон и право
В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности
Обвиняемого в убийстве 10-летней давности крымчанина будут заочно судить в Армянске
12:41 08.10.2024 (обновлено: 13:18 08.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут заочно судить находящегося в розыске гражданина Украины, который обвиняется в убийстве, совершенном 10,5 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.
По данным ведомства, в ночь на 4 февраля 2014 года 35-летний житель Армянска во время празднования годовщины семейной жизни в своей квартире приревновал сожительницу к 40-летнему товарищу и ударил его кухонным ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.
В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи СК вместе с коллегами из органов МВД установили все обстоятельства преступления, а также выяснили, что фигурант находится на территории другого государства.
"Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено", - добавили в Следкоме.
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, материалы направлены в Армянский городской суд для заочного рассмотрения.
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