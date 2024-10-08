https://crimea.ria.ru/20241008/v-krymu-budut-zaochno-sudit-obvinyaemogo-v-ubiystve-10-letney-davnosti-1140924111.html

В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности

В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности

В Крыму будут заочно судить находящегося в розыске гражданина Украины, который обвиняется в убийстве, совершенном 10,5 лет назад. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T12:41

2024-10-08T12:41

2024-10-08T13:18

убийство

крым

новости крыма

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут заочно судить находящегося в розыске гражданина Украины, который обвиняется в убийстве, совершенном 10,5 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи СК вместе с коллегами из органов МВД установили все обстоятельства преступления, а также выяснили, что фигурант находится на территории другого государства. "Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено", - добавили в Следкоме.Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, материалы направлены в Армянский городской суд для заочного рассмотрения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, правосудие, закон и право