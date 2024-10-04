https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-podeshevelo-zhile-dlya-komandirovannykh-1140840655.html

В Крыму подешевело жилье для командированных

В Крыму подешевело жилье для командированных - РИА Новости Крым, 04.10.2024

В Крыму подешевело жилье для командированных

В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T10:07

2024-10-04T10:07

2024-10-04T11:34

недвижимость в крыму

недвижимость

крым

новости крыма

цены в крыму

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110658/13/1106581388_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_1cb383b7c96dacee83159ca64b19406d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным. Об этом сообщает сервис "Авито Путешествия" со ссылкой на собственное исследование.По данным исследования, стоимость аренды загородной недвижимости в Крыму снизилась на 12%. В целом, по сравнению с августом, цена на аренду квартир снизилась в 31 из 36 регионов исследования и составляет в среднем по России 3300 рублей. При этом популярнее всего у командированных граждан "однушки" - их выбирают в 45% случаев. По сравнению с летней ценой стоимость аренды загородного жилья с закрывающими документами сократилась в 16 из 33 регионов и Крым в этом списке занимает четвертое место по снижению цен.Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц, сообщала ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, недвижимость, крым, новости крыма, цены в крыму, цены и тарифы