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В Крыму подешевело жилье для командированных
В Крыму подешевело жилье для командированных - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Крыму подешевело жилье для командированных
В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T10:07
2024-10-04T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным. Об этом сообщает сервис "Авито Путешествия" со ссылкой на собственное исследование.По данным исследования, стоимость аренды загородной недвижимости в Крыму снизилась на 12%. В целом, по сравнению с августом, цена на аренду квартир снизилась в 31 из 36 регионов исследования и составляет в среднем по России 3300 рублей. При этом популярнее всего у командированных граждан "однушки" - их выбирают в 45% случаев. По сравнению с летней ценой стоимость аренды загородного жилья с закрывающими документами сократилась в 16 из 33 регионов и Крым в этом списке занимает четвертое место по снижению цен.Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц, сообщала ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
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В Крыму подешевело жилье для командированных
Снять посуточное жилье с закрывающими документами в Крыму стало дешевле на 14%
10:07 04.10.2024 (обновлено: 11:34 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным. Об этом сообщает сервис "Авито Путешествия" со ссылкой на собственное исследование.
"Выбор квартир для командированных в Крыму вырос на 36% за год, а загородных объектов — на 79%. С окончанием летнего сезона снять посуточные квартиры с закрывающими документами в среднем в Крыму стало дешевле на 14%", - приводит собственную статистику ресурс.
По данным исследования, стоимость аренды загородной недвижимости в Крыму снизилась на 12%.
В целом, по сравнению с августом, цена на аренду квартир снизилась в 31 из 36 регионов исследования и составляет в среднем по России 3300 рублей. При этом популярнее всего у командированных граждан "однушки" - их выбирают в 45% случаев. По сравнению с летней ценой стоимость аренды загородного жилья с закрывающими документами сократилась в 16 из 33 регионов и Крым в этом списке занимает четвертое место по снижению цен.
Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц,
сообщала ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
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