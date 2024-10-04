Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подешевело жилье для командированных - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-podeshevelo-zhile-dlya-komandirovannykh-1140840655.html
В Крыму подешевело жилье для командированных
В Крыму подешевело жилье для командированных - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Крыму подешевело жилье для командированных
В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T10:07
2024-10-04T11:34
недвижимость в крыму
недвижимость
крым
новости крыма
цены в крыму
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110658/13/1106581388_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_1cb383b7c96dacee83159ca64b19406d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным. Об этом сообщает сервис "Авито Путешествия" со ссылкой на собственное исследование.По данным исследования, стоимость аренды загородной недвижимости в Крыму снизилась на 12%. В целом, по сравнению с августом, цена на аренду квартир снизилась в 31 из 36 регионов исследования и составляет в среднем по России 3300 рублей. При этом популярнее всего у командированных граждан "однушки" - их выбирают в 45% случаев. По сравнению с летней ценой стоимость аренды загородного жилья с закрывающими документами сократилась в 16 из 33 регионов и Крым в этом списке занимает четвертое место по снижению цен.Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц, сообщала ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110658/13/1106581388_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_9520d1846b2082e770eddfb569c0db98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
недвижимость в крыму, недвижимость, крым, новости крыма, цены в крыму, цены и тарифы
В Крыму подешевело жилье для командированных

Снять посуточное жилье с закрывающими документами в Крыму стало дешевле на 14%

10:07 04.10.2024 (обновлено: 11:34 04.10.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоОбъявление о сдаче жилья курортникам на дороге Симферополь – Алушта
Объявление о сдаче жилья курортникам на дороге Симферополь – Алушта - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с окончанием летнего сезона подешевела посуточная аренда квартир и загородных домов, владельцы которых готовы предоставить гостям подтверждающие документы командированным. Об этом сообщает сервис "Авито Путешествия" со ссылкой на собственное исследование.
"Выбор квартир для командированных в Крыму вырос на 36% за год, а загородных объектов — на 79%. С окончанием летнего сезона снять посуточные квартиры с закрывающими документами в среднем в Крыму стало дешевле на 14%", - приводит собственную статистику ресурс.
По данным исследования, стоимость аренды загородной недвижимости в Крыму снизилась на 12%.
В целом, по сравнению с августом, цена на аренду квартир снизилась в 31 из 36 регионов исследования и составляет в среднем по России 3300 рублей. При этом популярнее всего у командированных граждан "однушки" - их выбирают в 45% случаев. По сравнению с летней ценой стоимость аренды загородного жилья с закрывающими документами сократилась в 16 из 33 регионов и Крым в этом списке занимает четвертое место по снижению цен.
Из-за увеличившегося числа переселенцев стоимость аренды жилья в Крыму выросла, для Симферополя цена "однушки" начитается с 20 тыс. рублей в месяц, сообщала ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
 
Недвижимость в КрымуНедвижимостьКрымНовости КрымаЦены в КрымуЦены и тарифы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
11:09Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобиле
10:57Мощная магнитная буря накроет Землю на четыре дня
10:41Какими продуктами себя обеспечивает Крым
10:35Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБ
10:17 "Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников
10:07В Крыму подешевело жилье для командированных
09:52Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условия
09:22Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях
08:47Названа причина крупного пожара на нефтебазе в Пермском крае
08:22В Горловке дрон атаковал спасателей
08:09В МИД России сделали заявление о вероятности конфликта с Вашингтоном
07:52Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей
07:29Над Азовским морем сбили пять дронов
07:26Севастопольцы временно останутся без света в пятницу
07:01Крупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском крае
06:42Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
06:24Под Воронежем горит нефтебаза
06:01История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма
00:01Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Лента новостейМолния