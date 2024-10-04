https://crimea.ria.ru/20241004/-legion-oborony-ukrainy-naschityvaet-18-tysyach-chelovek---bortnikov-1140840822.html

"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников

"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников - РИА Новости Крым, 04.10.2024

"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников

Сформированный Западом "Интернациональный легион территориальной обороны Украины" уже насчитывает 18 тысяч человек из более 85 стран. Об этом заявил директор... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T10:17

2024-10-04T10:17

2024-10-04T10:17

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новости

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Сформированный Западом "Интернациональный легион территориальной обороны Украины" уже насчитывает 18 тысяч человек из более 85 стран. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.По его словам, нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий при конфликте на Украине доказывают разрешение Киеву на применение натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам в России. Также это демонстрирует непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке украинских операций на всей протяженности линии боевого соприкосновения.Масштабы работы Запада доказывает и количество вовлеченных участников.И добавил, что в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиацииВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБГлавные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, новости сво