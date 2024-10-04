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"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников
"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников - РИА Новости Крым, 04.10.2024
"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников
Сформированный Западом "Интернациональный легион территориальной обороны Украины" уже насчитывает 18 тысяч человек из более 85 стран. Об этом заявил директор... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T10:17
2024-10-04T10:17
2024-10-04T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Сформированный Западом "Интернациональный легион территориальной обороны Украины" уже насчитывает 18 тысяч человек из более 85 стран. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.По его словам, нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий при конфликте на Украине доказывают разрешение Киеву на применение натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам в России. Также это демонстрирует непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке украинских операций на всей протяженности линии боевого соприкосновения.Масштабы работы Запада доказывает и количество вовлеченных участников.И добавил, что в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиацииВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБГлавные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
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россия, новости, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, новости сво
"Легион обороны Украины" насчитывает 18 тысяч человек - Бортников
Бортников: в "легион обороны Украины" уже вступили 18 тысяч человек из 85 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Сформированный Западом "Интернациональный легион территориальной обороны Украины" уже насчитывает 18 тысяч человек из более 85 стран. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
По его словам, нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий при конфликте на Украине доказывают разрешение Киеву на применение натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам в России. Также это демонстрирует непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке украинских операций на всей протяженности линии боевого соприкосновения.
"В этом же ряду – продолжающаяся переброска на Украину иностранных наемников и боевиков международных террористических организаций. В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений, - цитирует Бортникова РИА Новости.
Масштабы работы Запада доказывает и количество вовлеченных участников.
"О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", которая достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства", - отметил Бортников.
И добавил, что в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы идет подготовка иностранцев для участия в боевых действиях на стороне Киева.
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