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В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым
В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым
В Севастополе простились с гвардии младшим лейтенантом Тарасом Калашниковым, который погиб в боях с украинскими боевиками в Курской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T18:36
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии младшим лейтенантом Тарасом Калашниковым, который погиб в боях с украинскими боевиками в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тарас Константинович Калашников родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу в составе 810-й бригады морской пехоты, а затем заключил контракт с Минобороны и остался служить в одной из учебных частей Черноморского флота. В 2014 году принимал активное участие в событиях Русской весны.Был профессиональным воином, обладал лидерскими качествами. За грамотное выполнение поставленных задач и умелое командование, Калашникову было присвоено офицерское звание, отметил губернатор."Тарас Константинович Калашников геройски погиб, освобождая территорию Курской области от укронацистских захватчиков", - написал Развожаев в Telegram-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в ФеодосииПод Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество
В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым

В Севастополе простились с геройски погибшим в Курской области Тарасом Калашниковым

18:36 03.10.2024 (обновлено: 18:38 03.10.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевТарас Константинович Калашников
Тарас Константинович Калашников
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии младшим лейтенантом Тарасом Калашниковым, который погиб в боях с украинскими боевиками в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Тарас Константинович Калашников родился и вырос в Севастополе. После окончания школы отслужил срочную службу в составе 810-й бригады морской пехоты, а затем заключил контракт с Минобороны и остался служить в одной из учебных частей Черноморского флота. В 2014 году принимал активное участие в событиях Русской весны.
Был профессиональным воином, обладал лидерскими качествами. За грамотное выполнение поставленных задач и умелое командование, Калашникову было присвоено офицерское звание, отметил губернатор.
"Тарас Константинович Калашников геройски погиб, освобождая территорию Курской области от укронацистских захватчиков", - написал Развожаев в Telegram-канале.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыГерои СВОНовости СВООбщество
 
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