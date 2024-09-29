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Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240929/1140685501.html
Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты
Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты
Искусственный интеллект сгенерировал, какими могут быть города будущего из разных стран на Марсе. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T15:38
2024-09-29T15:38
фотоленты
марс
космос
искусственный интеллект
наука и технологии
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Искусственный интеллект сгенерировал, какими могут быть города будущего из разных стран на Марсе.В городе Дели-Марс от Индии будет находиться международная лаборатория. Кадзима Сити от Японии будет высокотехнологичным и экологичным, с международным бассейном на основе марсианских ресурсов. В городе Каир-Марс особое место занимает музей, посвященный первым астронавтам, ступившим на поверхность Марса. В российском городе на Марсе особое внимание уделят здоровью жителей: построят студию йоги и продуктовый магазин с продуктами, выращенными на Марсе.Подробнее – в фотоленте.
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РИА Новости Крым
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фото, марс, космос, искусственный интеллект, наука и технологии
Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты

Путешествие по будущим городам Красной планеты - фотолента

15:38 29.09.2024
 
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Искусственный интеллект сгенерировал, какими могут быть города будущего из разных стран на Марсе.
В городе Дели-Марс от Индии будет находиться международная лаборатория. Кадзима Сити от Японии будет высокотехнологичным и экологичным, с международным бассейном на основе марсианских ресурсов. В городе Каир-Марс особое место занимает музей, посвященный первым астронавтам, ступившим на поверхность Марса. В российском городе на Марсе особое внимание уделят здоровью жителей: построят студию йоги и продуктовый магазин с продуктами, выращенными на Марсе.
Подробнее – в фотоленте.
© Foto AI generated

Дели-Марс и Ханой-Марс, города Индии и Вьетнама на Марсе.

Дели-Марс и Ханой-Марс, города Индии и Вьтнама на Марсе
1 из 8

Дели-Марс и Ханой-Марс, города Индии и Вьетнама на Марсе.

© Foto AI generated
© Foto AI generated

Американская семья в продуктовом магазине на Марсе.

Американская семья в продуктовом магазине на Марсе
2 из 8

Американская семья в продуктовом магазине на Марсе.

© Foto AI generated
© Foto AI generated

Занятие в студии йоги российского города Тюратам на Марсе.

Занятие в студии йоги российского города Тюратам на Марсе
3 из 8

Занятие в студии йоги российского города Тюратам на Марсе.

© Foto AI generated
© Foto AI generated

Международная исследовательская группа за работой на Марсе.

Международная исследовательская группа за работой на Марсе
4 из 8

Международная исследовательская группа за работой на Марсе.

© Foto AI generated
© Foto AI generated

Китайский астронавт в туннеле перед выходом из жилого купола на Марсе.

Китайский астронавт в туннеле перед выходом из жилого купола на Марсе
5 из 8

Китайский астронавт в туннеле перед выходом из жилого купола на Марсе.

© Foto AI generated
© Foto AI generatedКадзима-Сити – это город, расположенный на Марсе. Основная цель создания Кадзима-Сити – обеспечение комфортных условий для жизни и работы людей в условиях, приближенных к земным, на другой планете.
Кадзима-Сити, город Японии на Марсе
6 из 8
Кадзима-Сити – это город, расположенный на Марсе. Основная цель создания Кадзима-Сити – обеспечение комфортных условий для жизни и работы людей в условиях, приближенных к земным, на другой планете.
© Foto AI generated
© Foto AI generated

Название для международного общественного бассейна на Марсе может быть выбрано с учетом его уникальной локации и международного характера. “Martian Aquamarine” – это название объединяет в себе слова “аквамарин” (цвет морской волны) и “Марс”, подчеркивая связь между водой и Марсом.

Международный бассейн на Марсе “Martian Aquamarine”
7 из 8

Название для международного общественного бассейна на Марсе может быть выбрано с учетом его уникальной локации и международного характера. “Martian Aquamarine” – это название объединяет в себе слова “аквамарин” (цвет морской волны) и “Марс”, подчеркивая связь между водой и Марсом.

© Foto AI generated
© Foto AI generated

Музей, посвященный первым астронавтам из Египта, совершившим историческую миссию на Красную планету. Музей расположен в самом сердце города Каир-Марс, на территории, специально выделенной для культурных и образовательных учреждений.

Музей в городе Каир-Марc, посвященный первым астронавтам из Египта на Марсе
8 из 8

Музей, посвященный первым астронавтам из Египта, совершившим историческую миссию на Красную планету. Музей расположен в самом сердце города Каир-Марс, на территории, специально выделенной для культурных и образовательных учреждений.

© Foto AI generated
 
ФотолентыМарскосмосИскусственный интеллектНаука и технологии
 
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