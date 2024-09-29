https://crimea.ria.ru/20240929/1140685501.html

Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты

Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты

Искусственный интеллект сгенерировал, какими могут быть города будущего из разных стран на Марсе. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T15:38

2024-09-29T15:38

2024-09-29T15:38

фотоленты

марс

космос

искусственный интеллект

наука и технологии

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Искусственный интеллект сгенерировал, какими могут быть города будущего из разных стран на Марсе.В городе Дели-Марс от Индии будет находиться международная лаборатория. Кадзима Сити от Японии будет высокотехнологичным и экологичным, с международным бассейном на основе марсианских ресурсов. В городе Каир-Марс особое место занимает музей, посвященный первым астронавтам, ступившим на поверхность Марса. В российском городе на Марсе особое внимание уделят здоровью жителей: построят студию йоги и продуктовый магазин с продуктами, выращенными на Марсе.Подробнее – в фотоленте.

марс

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, марс, космос, искусственный интеллект, наука и технологии