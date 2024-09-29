Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты

Путешествие по будущим городам Красной планеты - фотолента
Дели-Марс и Ханой-Марс, города Индии и Вьетнама на Марсе.
Дели-Марс и Ханой-Марс, города Индии и Вьетнама на Марсе.
Американская семья в продуктовом магазине на Марсе.
Американская семья в продуктовом магазине на Марсе.
Занятие в студии йоги российского города Тюратам на Марсе.
Занятие в студии йоги российского города Тюратам на Марсе.
Международная исследовательская группа за работой на Марсе.
Международная исследовательская группа за работой на Марсе.
Китайский астронавт в туннеле перед выходом из жилого купола на Марсе.
Китайский астронавт в туннеле перед выходом из жилого купола на Марсе.
Название для международного общественного бассейна на Марсе может быть выбрано с учетом его уникальной локации и международного характера. “Martian Aquamarine” – это название объединяет в себе слова “аквамарин” (цвет морской волны) и “Марс”, подчеркивая связь между водой и Марсом.
Название для международного общественного бассейна на Марсе может быть выбрано с учетом его уникальной локации и международного характера. “Martian Aquamarine” – это название объединяет в себе слова “аквамарин” (цвет морской волны) и “Марс”, подчеркивая связь между водой и Марсом.
Музей, посвященный первым астронавтам из Египта, совершившим историческую миссию на Красную планету. Музей расположен в самом сердце города Каир-Марс, на территории, специально выделенной для культурных и образовательных учреждений.
Музей, посвященный первым астронавтам из Египта, совершившим историческую миссию на Красную планету. Музей расположен в самом сердце города Каир-Марс, на территории, специально выделенной для культурных и образовательных учреждений.