https://crimea.ria.ru/20261016/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-ataki-vsu-po-avtobusu-v-krasnodar-1160279808.html

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара украинского дрона по рейсовому микроавтобусу Лисичанск - Краснодар в ЛНР. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T21:12

2026-10-16T21:12

2026-10-16T21:16

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

атаки всу

луганская народная республика (лнр)

происшествия

автобус

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара украинского дрона по рейсовому микроавтобусу Лисичанск - Краснодар в ЛНР. Об этом сообщает Следком России.Глава региона Леонид Пасечник вечером в пятницу сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование, установит и привлечет к ответственности всех причастных к совершению этого террористического акта, добавили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, атаки всу, луганская народная республика (лнр), происшествия, автобус, новости