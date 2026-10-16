https://crimea.ria.ru/20261016/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-ataki-vsu-po-avtobusu-v-krasnodar-1160279808.html
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара украинского дрона по рейсовому микроавтобусу Лисичанск - Краснодар в ЛНР. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T21:12
2026-10-16T21:12
2026-10-16T21:16
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
атаки всу
луганская народная республика (лнр)
происшествия
автобус
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара украинского дрона по рейсовому микроавтобусу Лисичанск - Краснодар в ЛНР. Об этом сообщает Следком России.Глава региона Леонид Пасечник вечером в пятницу сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусу на участке дороги Новоайдар – Счастье. Погиб водитель и 10 пассажиров пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование, установит и привлечет к ответственности всех причастных к совершению этого террористического акта, добавили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, атаки всу, луганская народная республика (лнр), происшествия, автобус, новости
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
Следком возбудил дело о теракте после удара по рейсовому автобусу в Краснодар в ЛНР
21:12 16.10.2026 (обновлено: 21:16 16.10.2026)