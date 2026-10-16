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Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:52
2026-10-16T19:52
2026-10-16T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявлена ракетная опасность - всех призвали соблюдать меры безопасности