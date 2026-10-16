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Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:52
2026-10-16T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ракетная опасность объявлена в Крыму

В Крыму объявлена ракетная опасность - всех призвали соблюдать меры безопасности

19:52 16.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сообщает ведомство в официальном канале в МАКС.
Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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