Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/zelenskiy-poprosil-u-es-esche-70-milliardov-evro-1160279599.html
Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
Владимир Зеленский попросил еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году у Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T21:05
2026-10-16T21:06
роберт фицо
словакия
украина
европейский союз (ес)
деньги
в мире
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/26/14/261477_0:255:3076:1985_1920x0_80_0_0_f67b67446698e757115cace802e75572.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский попросил еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году у Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и добавил, что республика в помощи участвовать не будет.Фицо 15-16 октября принял участие в саммите Европейского союза в Брюсселе. Перед началом мероприятия словацкий премьер заявил, что в ЕС говорят о новом кредите для Украины.Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в европейском кредите Украине на 90 миллиардов евро, который был согласован весной.На этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджет страны за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
словакия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/26/14/261477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c261f5aabd6cafdb78fb182cb39efaa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, словакия, украина, европейский союз (ес), деньги, в мире, политика, внешняя политика, новости
Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро

Зеленский попросил у Евросоюза 70 миллиардов евро на военные расходы в 2027 году - Фицо

21:05 16.10.2026 (обновлено: 21:06 16.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский попросил еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году у Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и добавил, что республика в помощи участвовать не будет.
"По его (Фицо - ред.) словам, Зеленский на саммите попросил еще 70 миллиардов евро на 2027 год, главным образом на военные цели. Фицо повторил, что Словакия не будет участвовать в этом финансовом инструменте, при этом аналогичную позицию занимает и Венгрия", - цитирует РИА Новости сообщение словацкого агентства TASR.
Фицо 15-16 октября принял участие в саммите Европейского союза в Брюсселе. Перед началом мероприятия словацкий премьер заявил, что в ЕС говорят о новом кредите для Украины.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в европейском кредите Украине на 90 миллиардов евро, который был согласован весной.
На этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджет страны за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов.
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Роберт ФицоСловакияУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)ДеньгиВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
21:28Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
21:12Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
21:05Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
20:50Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:40Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
20:29"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
20:23Отбой ракетной опасности в Крыму
20:15Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:00Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
19:52Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:37Основные порты Украины на Черном море остановили работу
19:29Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
19:19Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
19:12Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели
19:05Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
18:59Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
Лента новостейМолния