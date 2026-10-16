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Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро

Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро

Владимир Зеленский попросил еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году у Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский попросил еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году у Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и добавил, что республика в помощи участвовать не будет.Фицо 15-16 октября принял участие в саммите Европейского союза в Брюсселе. Перед началом мероприятия словацкий премьер заявил, что в ЕС говорят о новом кредите для Украины.Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в европейском кредите Украине на 90 миллиардов евро, который был согласован весной.На этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджет страны за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, словакия, украина, европейский союз (ес), деньги, в мире, политика, внешняя политика, новости