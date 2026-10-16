Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
Зеленский попросил у Евросоюза 70 миллиардов евро на военные расходы в 2027 году - Фицо
21:05 16.10.2026 (обновлено: 21:06 16.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский попросил еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году у Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и добавил, что республика в помощи участвовать не будет.
"По его (Фицо - ред.) словам, Зеленский на саммите попросил еще 70 миллиардов евро на 2027 год, главным образом на военные цели. Фицо повторил, что Словакия не будет участвовать в этом финансовом инструменте, при этом аналогичную позицию занимает и Венгрия", - цитирует РИА Новости сообщение словацкого агентства TASR.
Фицо 15-16 октября принял участие в саммите Европейского союза в Брюсселе. Перед началом мероприятия словацкий премьер заявил, что в ЕС говорят о новом кредите для Украины.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в европейском кредите Украине на 90 миллиардов евро, который был согласован весной.
На этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджет страны за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов.
Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов