Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/rossiyskie-desantniki-narushili-logistiku-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1160247402.html
Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
Военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T22:38
2026-10-16T22:38
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
запорожская область
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160247290_6:0:1080:604_1920x0_80_0_0_ddf207264e8d8e3897927e7715f0088a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, разведчики-десантники ведут наблюдение за путями подвоза и выявляют попытки ВСУ доставить боеприпасы, провизию и другие материальные средства к своим позициям.Основными целями российских военных становятся наземные робототехнические платформы и автомобили, использующиеся для снабжения боевиков. Каждый такой рейд заканчивается для ВСУ потерей техники и грузов, отметили в Минобороны.Новороссийские десантники не только нарушают логистику противника, но и срывают ротацию украинских формирований, добавили в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФПехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояБПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/10/1160247290_141:0:946:604_1920x0_80_0_0_876b6bfb4f81942bbf755fc9a700ca41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, видео, видео
Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

Новороссийские десантники нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении

22:38 16.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, разведчики-десантники ведут наблюдение за путями подвоза и выявляют попытки ВСУ доставить боеприпасы, провизию и другие материальные средства к своим позициям.
Основными целями российских военных становятся наземные робототехнические платформы и автомобили, использующиеся для снабжения боевиков. Каждый такой рейд заканчивается для ВСУ потерей техники и грузов, отметили в Минобороны.
"Благодаря профессиональным действиям десантников нарушено снабжение передовых подразделений ВСУ на данном направлении, что существенно снижает его боевые возможности", - говорится в сообщении.
Новороссийские десантники не только нарушают логистику противника, но и срывают ротацию украинских формирований, добавили в МО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ
Пехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности боя
БПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости СВОЗапорожская областьВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В субботу в Крыму прольются сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:14Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
22:56Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
22:38Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
22:11Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму
21:47Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
21:28Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
21:12Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
21:05Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
20:50Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:40Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
20:29"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
20:23Отбой ракетной опасности в Крыму
20:15Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:00Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
19:52Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:37Основные порты Украины на Черном море остановили работу
19:29Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
Лента новостейМолния