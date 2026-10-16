https://crimea.ria.ru/20261016/rossiyskie-desantniki-narushili-logistiku-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1160247402.html

Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T22:38

2026-10-16T22:38

2026-10-16T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие отдельного разведбата Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нарушили логистику ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, разведчики-десантники ведут наблюдение за путями подвоза и выявляют попытки ВСУ доставить боеприпасы, провизию и другие материальные средства к своим позициям.Основными целями российских военных становятся наземные робототехнические платформы и автомобили, использующиеся для снабжения боевиков. Каждый такой рейд заканчивается для ВСУ потерей техники и грузов, отметили в Минобороны.Новороссийские десантники не только нарушают логистику противника, но и срывают ротацию украинских формирований, добавили в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФПехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояБПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлете

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, видео, видео