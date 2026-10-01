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В субботу в Крыму прольются сильные дожди - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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В субботу в Крыму прольются сильные дожди
В субботу в Крыму прольются сильные дожди - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В субботу в Крыму прольются сильные дожди
Балканский циклон принесет в Крым сильные дожди и грозы в субботу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Балканский циклон принесет в Крым сильные дожди и грозы в субботу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В субботу в Крыму прольются сильные дожди

В Крыму в субботу ожидаются сильные дожди

00:01 17.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Балканский циклон принесет в Крым сильные дожди и грозы в субботу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +8…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.
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20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
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