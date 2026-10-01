В субботу в Крыму прольются сильные дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Балканский циклон принесет в Крым сильные дожди и грозы в субботу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +8…13", - уточнили синоптики.

На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +11...13, днем потеплеет до +18 градусов.