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Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
Российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Климатический... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:00
2026-10-16T20:00
полезные ископаемые
топливо
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
сергей цивилев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31".При этом энергобаланс между разными источниками энергии должен быть разумным, подчеркнул Цивилев.Глава Минэнерго добавил, что прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта России.По слова Цивилева, ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям."Мы провели аудит по каждой из четырех отраслей энергетики (нефть, газ, уголь, электроэнергетика), определили ключевые задачи и подобрали конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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полезные ископаемые, топливо, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), сергей цивилев, новости
Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России

Угля в России хватит более чем на 500 лет – Цивилев

20:00 16.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортированный уголь на складе
Сортированный уголь на складе - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31".
"Владимир Владимирович произнес такую фразу, что угля в нашей стране хватит более чем на 500 лет. Поэтому перспективы развития угольной отрасли в нашей стране огромные, и мы всеми своими наработками готовы делиться со всеми странами", – приводит его слова РИА Новости.
При этом энергобаланс между разными источниками энергии должен быть разумным, подчеркнул Цивилев.
Глава Минэнерго добавил, что прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта России.
По слова Цивилева, ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям.
"Мы провели аудит по каждой из четырех отраслей энергетики (нефть, газ, уголь, электроэнергетика), определили ключевые задачи и подобрали конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей", - добавил он.
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Полезные ископаемыеТопливоМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Сергей ЦивилевНовости
 
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