https://crimea.ria.ru/20261016/khvatit-na-500-let-tsivilev-rasskazal-o-zapasakh-uglya-v-rossii-1160255606.html

Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России

Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России

Российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Климатический... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T20:00

2026-10-16T20:00

2026-10-16T20:00

полезные ископаемые

топливо

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

сергей цивилев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31".При этом энергобаланс между разными источниками энергии должен быть разумным, подчеркнул Цивилев.Глава Минэнерго добавил, что прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 триллионов рублей валового внутреннего продукта России.По слова Цивилева, ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям."Мы провели аудит по каждой из четырех отраслей энергетики (нефть, газ, уголь, электроэнергетика), определили ключевые задачи и подобрали конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полезные ископаемые, топливо, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), сергей цивилев, новости