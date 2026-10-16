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Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму
Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму
Четвертый раз в Крыму прошел конкурс школьных музеев. Уровень и количество его участников повышается из года в год, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T22:11
2026-10-16T22:11
крым
музеи крыма
дети
школа
патриотическое воспитание
владимир бобков
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Четвертый раз в Крыму прошел конкурс школьных музеев. Уровень и количество его участников повышается из года в год, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.С 2014 года в Крыму стали возрождаться традиции патриотического воспитания и вместе с ними – школьные музеи. Четыре года назад состоялся первый конкурс среди музеев крымских общеобразовательных организаций."В этом году у нас поступило более 150 заявок. В каждой из номинаций было примерно 40 проектов на три призовых места, но выбирать становится с каждым годом сложнее, потому что уровень участников растет. Если в первые годы мы фиксировали очевидных лидеров, претендующих на получение призовых мест, то сейчас мы углубляемся в детали, анализируем вовлеченность детей", - отметил Владимир Бобков.На улучшение материальной базы музея победители получают 500 тысяч рублей, обозначил председатель профильного комитета Госсовета РК.Также первое место в одной из номинаций конкурса занял музей из Керчи - школа имени героев Эльтигена, в которой музей посвящен героям Огненной земли, знаменитой десантной операции.Также в конкурсе есть две внебюджетные номинации, рассказал гость студии, где призы помогают сформировать спонсоры. В них организаторы отмечают индивидуальные заслуги детей-экскурсоводов школьных музеев. В этом году трое ребят получат памятные подарки и признание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеевМузей школы в крымском селе признан лучшим в России"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет
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крым, музеи крыма, дети, школа, патриотическое воспитание, владимир бобков, общество
Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму

В Крыму лучшие школьные музеи получили по 500 тысяч рублей на развитие

22:11 16.10.2026
 
© РИА Новости КрымМузей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Четвертый раз в Крыму прошел конкурс школьных музеев. Уровень и количество его участников повышается из года в год, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
С 2014 года в Крыму стали возрождаться традиции патриотического воспитания и вместе с ними – школьные музеи. Четыре года назад состоялся первый конкурс среди музеев крымских общеобразовательных организаций.
"В этом году у нас поступило более 150 заявок. В каждой из номинаций было примерно 40 проектов на три призовых места, но выбирать становится с каждым годом сложнее, потому что уровень участников растет. Если в первые годы мы фиксировали очевидных лидеров, претендующих на получение призовых мест, то сейчас мы углубляемся в детали, анализируем вовлеченность детей", - отметил Владимир Бобков.
На улучшение материальной базы музея победители получают 500 тысяч рублей, обозначил председатель профильного комитета Госсовета РК.
"Первое место в номинации "Эстетика" занял музей образовательной организации школа №2 поселка Раздольное. Тематика этого музея – это вышивка, сохранение этнографической составляющей, памяти не только о боевых ратных подвигах, но и о всех аспектах нашей материальной культуры. Этот уникальный музей, фактически созданный руками учеников, родителей, педагогов этого учебного заведения", - поделился он.
Также первое место в одной из номинаций конкурса занял музей из Керчи - школа имени героев Эльтигена, в которой музей посвящен героям Огненной земли, знаменитой десантной операции.

"В этом году в одной из номинаций победил музей Симферопольской академической гимназии - это этнографический музей, который посвящен мирному развитию нашего полуострова и процветанию различных этносов, населяющих Крым", - добавил собеседник.

Также в конкурсе есть две внебюджетные номинации, рассказал гость студии, где призы помогают сформировать спонсоры. В них организаторы отмечают индивидуальные заслуги детей-экскурсоводов школьных музеев. В этом году трое ребят получат памятные подарки и признание.
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КрымМузеи КрымадетиШколаПатриотическое воспитаниеВладимир БобковОбщество
 
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