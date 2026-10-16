https://crimea.ria.ru/20261016/vybirat-vse-slozhnee-itogi-konkursa-shkolnykh-muzeev-podveli-v-krymu-1160243496.html

Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму

Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму

Четвертый раз в Крыму прошел конкурс школьных музеев. Уровень и количество его участников повышается из года в год, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T22:11

2026-10-16T22:11

2026-10-16T22:11

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владимир бобков

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Четвертый раз в Крыму прошел конкурс школьных музеев. Уровень и количество его участников повышается из года в год, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.С 2014 года в Крыму стали возрождаться традиции патриотического воспитания и вместе с ними – школьные музеи. Четыре года назад состоялся первый конкурс среди музеев крымских общеобразовательных организаций."В этом году у нас поступило более 150 заявок. В каждой из номинаций было примерно 40 проектов на три призовых места, но выбирать становится с каждым годом сложнее, потому что уровень участников растет. Если в первые годы мы фиксировали очевидных лидеров, претендующих на получение призовых мест, то сейчас мы углубляемся в детали, анализируем вовлеченность детей", - отметил Владимир Бобков.На улучшение материальной базы музея победители получают 500 тысяч рублей, обозначил председатель профильного комитета Госсовета РК.Также первое место в одной из номинаций конкурса занял музей из Керчи - школа имени героев Эльтигена, в которой музей посвящен героям Огненной земли, знаменитой десантной операции.Также в конкурсе есть две внебюджетные номинации, рассказал гость студии, где призы помогают сформировать спонсоры. В них организаторы отмечают индивидуальные заслуги детей-экскурсоводов школьных музеев. В этом году трое ребят получат памятные подарки и признание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеевМузей школы в крымском селе признан лучшим в России"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет

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крым, музеи крыма, дети, школа, патриотическое воспитание, владимир бобков, общество