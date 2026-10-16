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Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
Спортсмен из Крыма Игорь Пунченко победил борца из Узбекистана в финале первенства мира по греко-римской борьбе и занял третье место, сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T21:47
2026-10-16T21:47
2026-10-16T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Спортсмен из Крыма Игорь Пунченко победил борца из Узбекистана в финале первенства мира по греко-римской борьбе и занял третье место, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.Игорь Пунченко - уроженец Красногвардейского района. В финале первенства мира в категории до 23 лет он одолел борца из Узбекистана Озодбека Халимбоева и завоевал бронзу в весе до 63 килограмм.Ранее мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Крымчанина в категории до 97 килограммов обошел только кемеровский спортсмен Константин Пшеничников, заняв первое место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксуАтлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
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крым, спорт, новости крыма, греко-римская борьба
Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
Крымчанин одолел борца из Узбекистана в первенстве мира по греко-римской борьбе