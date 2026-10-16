https://crimea.ria.ru/20261016/osnovnye-porty-ukrainy-na-chernom-more-ostanovili-rabotu-1160278011.html

Основные порты Украины на Черном море остановили работу

Основные порты Украины на Черном море остановили работу - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Основные порты Украины на Черном море остановили работу

Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T19:37

2026-10-16T19:37

2026-10-16T19:37

владимир путин (политик)

валерий герасимов

новости сво

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.Армия России регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре и сухогрузам, занимающимся грузами военного и двойного назначения.Так, ВС РФ в пятницу поразили логистический центр в Ровно и сухогруз с военным грузом для ВСУ в море возле берегов Одессы. А в ночь на пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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