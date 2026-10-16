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Основные порты Украины на Черном море остановили работу
Основные порты Украины на Черном море остановили работу - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Основные порты Украины на Черном море остановили работу
Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T19:37
2026-10-16T19:37
2026-10-16T19:37
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валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.Армия России регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре и сухогрузам, занимающимся грузами военного и двойного назначения.Так, ВС РФ в пятницу поразили логистический центр в Ровно и сухогруз с военным грузом для ВСУ в море возле берегов Одессы. А в ночь на пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру с военными грузами в Одесской области и идущему на Украину сухогрузу в море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), валерий герасимов, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, удары по украине
Основные порты Украины на Черном море остановили работу
Основные порты Украины на Черном море остановили работу - Герасимов