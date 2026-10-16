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Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе проведения специальной военной операции, расширении зоны безопасности и результатах атак на украинские... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T22:56
2026-10-16T22:56
главное за день
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крым
севастополь
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе проведения специальной военной операции, расширении зоны безопасности и результатах атак на украинские объекты. Президент США Дональд Трамп назвал Крым красивейшим участком Земли. А глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал прогноз о том, когда закончится украинский конфликт. В Севастополе продолжается работа по ликвидации мусорного коллапса. На выходных на Крым и Севастополь обрушится шторм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путину доложили о ходе СВОПрезидент России посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск и оценил динамику продвижения российской армии по всей линии боевого соприкосновения. Президенту доложили об освобождении города Доброполье в ДНР. Всего с начала этого года освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий. Также говорилось о расширении зоны безопасности на Украине. Эта зона, как подчеркнул Путин, не будет предметом возможных мирных переговоров. Кроме того, было отмечено, что Вооруженные силы России продолжат наносить массированные групповые удары по ключевым объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по РФ. В частности, наносятся удары по портовой инфраструктуре Украины, ее работа на Черном море остановлена.Заявления Трампа о КрымеТрамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь с ним дело. Он назвал безобразием удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на неоднократные просьбы американской стороны воздержаться от таких атак.Кроме того, глава Белого дома назвал Крым красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме. Прогнозы Лукашенко о конце СВОПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине закончится в этом или в следующем году. Белорусский лидер подчеркнул, что завершение конфликта необходимо, и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия.Мусорный коллапс в СевастополеНакануне в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. По состоянию на утро пятницы, в Севастополе было вывезено 575 тонн твердых коммунальных отходов. Работа по ликвидации последствий мусорного коллапса продолжается.Атаки на РоссиюПожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу после атаки украинских беспилотников. В Ростовской области в результате воздушной атаки ранен мужчина. Также произошел пожар на складах производства. Четверо женщин пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино в Белгородской области. В Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели", еще один погиб и 10 пострадали в результате ударе на рейсовый автобус в Краснодар.Удары по УкраинеСильный пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины. Также фиксировались взрывы и повреждения на энергообъектах в других регионах страны.За прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.Шторм надвигается на КрымНа этих выходных, а также в понедельник, 19 октября, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, ожидаются подъемы уровня воды в реках. В Севастополе в воскресенье и понедельник также ожидаются сильные дожди и штормовой ветер. Морские волны могут достигнуть высоты 3-4 метров.Шторм разрушил центральный пляж Анапы. Потоком воды размыло песок и прибрежные конструкции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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главное за день, украина, россия, крым, севастополь, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, новости
Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день

Доклад Путину о ходе спецоперации и заявление Трампа о Крыме – главное за день

22:56 16.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск
Президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе проведения специальной военной операции, расширении зоны безопасности и результатах атак на украинские объекты. Президент США Дональд Трамп назвал Крым красивейшим участком Земли. А глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал прогноз о том, когда закончится украинский конфликт. В Севастополе продолжается работа по ликвидации мусорного коллапса. На выходных на Крым и Севастополь обрушится шторм.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путину доложили о ходе СВО

Президент России посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск и оценил динамику продвижения российской армии по всей линии боевого соприкосновения. Президенту доложили об освобождении города Доброполье в ДНР. Всего с начала этого года освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий. Также говорилось о расширении зоны безопасности на Украине. Эта зона, как подчеркнул Путин, не будет предметом возможных мирных переговоров.
Кроме того, было отмечено, что Вооруженные силы России продолжат наносить массированные групповые удары по ключевым объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по РФ. В частности, наносятся удары по портовой инфраструктуре Украины, ее работа на Черном море остановлена.
Сортированный уголь на складе - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
Вчера, 20:00
Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России

Заявления Трампа о Крыме

Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь с ним дело. Он назвал безобразием удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на неоднократные просьбы американской стороны воздержаться от таких атак.
Кроме того, глава Белого дома назвал Крым красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме.
Владимир Зеленский
Вчера, 12:10
Окружение Зеленского планирует против него переворот

Прогнозы Лукашенко о конце СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине закончится в этом или в следующем году. Белорусский лидер подчеркнул, что завершение конфликта необходимо, и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
Вчера, 19:29
Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском

Мусорный коллапс в Севастополе

Накануне в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. По состоянию на утро пятницы, в Севастополе было вывезено 575 тонн твердых коммунальных отходов. Работа по ликвидации последствий мусорного коллапса продолжается.
Глава Крыма Сергей Аксенов
Вчера, 15:25
"Футбол" должен закончиться: Аксенов потребовал от чиновников наладить контакт с людьми

Атаки на Россию

Пожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу после атаки украинских беспилотников. В Ростовской области в результате воздушной атаки ранен мужчина. Также произошел пожар на складах производства.
Четверо женщин пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино в Белгородской области. В Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели", еще один погиб и 10 пострадали в результате ударе на рейсовый автобус в Краснодар.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
Вчера, 16:02
От поддержки к защите: как Запад вынудил Москву начать СВО

Удары по Украине

Сильный пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины. Также фиксировались взрывы и повреждения на энергообъектах в других регионах страны.
За прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.
Украинские пожарные
Вчера, 17:22
Удары по Украине: в Ровно уничтожен логистический центр с грузами для ВСУ

Шторм надвигается на Крым

На этих выходных, а также в понедельник, 19 октября, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, ожидаются подъемы уровня воды в реках. В Севастополе в воскресенье и понедельник также ожидаются сильные дожди и штормовой ветер. Морские волны могут достигнуть высоты 3-4 метров.
Шторм разрушил центральный пляж Анапы. Потоком воды размыло песок и прибрежные конструкции.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
Вчера, 20:15
Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
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Заголовок открываемого материала
00:01В субботу в Крыму прольются сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:14Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
22:56Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
22:38Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
22:11Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму
21:47Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
21:28Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
21:12Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
21:05Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
20:50Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:40Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
20:29"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
20:23Отбой ракетной опасности в Крыму
20:15Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:00Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
19:52Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:37Основные порты Украины на Черном море остановили работу
19:29Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
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