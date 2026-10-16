Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
Доклад Путину о ходе спецоперации и заявление Трампа о Крыме – главное за день
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе проведения специальной военной операции, расширении зоны безопасности и результатах атак на украинские объекты. Президент США Дональд Трамп назвал Крым красивейшим участком Земли. А глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал прогноз о том, когда закончится украинский конфликт. В Севастополе продолжается работа по ликвидации мусорного коллапса. На выходных на Крым и Севастополь обрушится шторм.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путину доложили о ходе СВО
Президент России посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск и оценил динамику продвижения российской армии по всей линии боевого соприкосновения. Президенту доложили об освобождении города Доброполье в ДНР. Всего с начала этого года освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий. Также говорилось о расширении зоны безопасности на Украине. Эта зона, как подчеркнул Путин, не будет предметом возможных мирных переговоров.
Кроме того, было отмечено, что Вооруженные силы России продолжат наносить массированные групповые удары по ключевым объектам на Украине в ответ на атаки ВСУ по РФ. В частности, наносятся удары по портовой инфраструктуре Украины, ее работа на Черном море остановлена.
Заявления Трампа о Крыме
Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский разрушил Украину, Вашингтону не стоит иметь с ним дело. Он назвал безобразием удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на неоднократные просьбы американской стороны воздержаться от таких атак.
Кроме того, глава Белого дома назвал Крым красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме.
Прогнозы Лукашенко о конце СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине закончится в этом или в следующем году. Белорусский лидер подчеркнул, что завершение конфликта необходимо, и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия.
Мусорный коллапс в Севастополе
Накануне в Севастополе возникли проблемы с вывозом мусора из-за блокировки счетов компании по вывозу твердых коммунальных отходов. По состоянию на утро пятницы, в Севастополе было вывезено 575 тонн твердых коммунальных отходов. Работа по ликвидации последствий мусорного коллапса продолжается.
Атаки на Россию
Пожар произошел на территории промышленного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пятницу после атаки украинских беспилотников. В Ростовской области в результате воздушной атаки ранен мужчина. Также произошел пожар на складах производства.
Четверо женщин пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино в Белгородской области. В Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели", еще один погиб и 10 пострадали в результате ударе на рейсовый автобус в Краснодар.
Удары по Украине
Сильный пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины. Также фиксировались взрывы и повреждения на энергообъектах в других регионах страны.
За прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктуре Украины.
Шторм надвигается на Крым
На этих выходных, а также в понедельник, 19 октября, Крым накроют сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, ожидаются подъемы уровня воды в реках. В Севастополе в воскресенье и понедельник также ожидаются сильные дожди и штормовой ветер. Морские волны могут достигнуть высоты 3-4 метров.
Шторм разрушил центральный пляж Анапы. Потоком воды размыло песок и прибрежные конструкции.