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Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Отбой ракетной опасности в Крыму
Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Отбой ракетной опасности в Крыму
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:23
2026-10-16T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Угроза была объявлена в 19.51. Она продлилась около получаса.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Отбой ракетной опасности в Крыму

В Крыму объявлен отбой ракетной опасности

20:23 16.10.2026
 
© РИА Новости КрымАлушта ночью
Алушта ночью - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Угроза была объявлена в 19.51. Она продлилась около получаса.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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