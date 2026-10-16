Рейтинг@Mail.ru
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261016/chast-kerchi-ostanetsya-bez-gaza-20-oktyabrya--adresa-1160269864.html
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:40
2026-10-16T20:40
крым
керчь
крымгазсети
газ
газоснабжение
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:251:960:791_1920x0_80_0_0_53a0cfdfd58e32cb262a66ac67e7170b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети".Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0f/1150187152_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b400ea7305b99540056ce7c6387ecff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, крымгазсети, газ, газоснабжение, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса

Керчь частично останется без газа 20 октября

20:40 16.10.2026
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия "Крымгазсети"
Сотрудник предприятия Крымгазсети
© Крымгазсети
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети".
Уточняется, что подачу приостановят 20 октября с 8 утра в связи с реконструкцией газопровода для жителей улиц Лейтенанта Бувина, Гайдара, Мирошника, Горького, Б.Тасуя, Петра Королева, а также переулков Лермонтова, Малый и Глиняный.
Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.
Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.
Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКерчьКрымгазсетиГазГазоснабжениеНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
21:28Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
21:12Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
21:05Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
20:50Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:40Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
20:29"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
20:23Отбой ракетной опасности в Крыму
20:15Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:00Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
19:52Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:37Основные порты Украины на Черном море остановили работу
19:29Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
19:19Продвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУ
19:12Массированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал цели
19:05Путин: создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров
18:59Побережье Новороссийска очистили от выбросов нефтепродуктов
18:42Армия России освободила Доброполье
18:40Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
Лента новостейМолния