https://crimea.ria.ru/20261016/chast-kerchi-ostanetsya-bez-gaza-20-oktyabrya--adresa-1160269864.html

Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса

Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса

Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T20:40

2026-10-16T20:40

2026-10-16T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети".Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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