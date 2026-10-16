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Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:40
2026-10-16T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Во вторник, 20 октября, часть Керчи частично останется без газоснабжения, предупредили на предприятии "Крымгазсети".Ранее сообщалось, что в Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей.Также Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
Керчь частично останется без газа 20 октября