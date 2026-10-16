https://crimea.ria.ru/20261016/komu-mesto-dlya-parkovki-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1160246809.html

Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-16T21:28

2026-10-16T21:28

2026-10-16T21:28

россия

мошенничество

парковки

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.Мошенник, представившийся владельцем, может сообщить, что на место претендуют другие желающие, и предложить сразу его забронировать. Для этого аферист просит внести предоплату или полностью оплатить аренду, направляя реквизиты либо QR-код для перевода. После поступления средств собеседник перестает выходить на связь.В МВД советуют не переводить деньги за машиноместо только на основании переписки в мессенджере.Также следует еще до оплаты лично осмотреть место, проверить документ и убедиться, что предложение поступило от собственника или уполномоченного лица. Кроме того, в министерстве предостерегли от согласия на срочную предоплату.Ранее в МВД по Крыму рассказали, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от применения аферистами этой схемы превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублейАферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, парковки, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)