https://crimea.ria.ru/20261016/komu-mesto-dlya-parkovki-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1160246809.html
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T21:28
2026-10-16T21:28
2026-10-16T21:28
россия
мошенничество
парковки
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_7fd15a54be945d432a239bff6d898fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.Мошенник, представившийся владельцем, может сообщить, что на место претендуют другие желающие, и предложить сразу его забронировать. Для этого аферист просит внести предоплату или полностью оплатить аренду, направляя реквизиты либо QR-код для перевода. После поступления средств собеседник перестает выходить на связь.В МВД советуют не переводить деньги за машиноместо только на основании переписки в мессенджере.Также следует еще до оплаты лично осмотреть место, проверить документ и убедиться, что предложение поступило от собственника или уполномоченного лица. Кроме того, в министерстве предостерегли от согласия на срочную предоплату.Ранее в МВД по Крыму рассказали, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от применения аферистами этой схемы превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублейАферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_25ef6801f9fdc7c182ce4965e81c67a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, парковки, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Аферисты выманивают деньги у россиян через объявления об аренде парковок в домах
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
"Злоумышленники используют объявления, чаты жильцов и мессенджеры, чтобы дистанционно предлагать гражданам аренду парковочных мест в жилых домах. После того как человек заинтересовался предложением, общение полностью ведется онлайн", – рассказали в ведомстве.
Мошенник, представившийся владельцем, может сообщить, что на место претендуют другие желающие, и предложить сразу его забронировать. Для этого аферист просит внести предоплату или полностью оплатить аренду, направляя реквизиты либо QR-код для перевода. После поступления средств собеседник перестает выходить на связь.
В МВД советуют не переводить деньги за машиноместо только на основании переписки в мессенджере.
Также следует еще до оплаты лично осмотреть место, проверить документ и убедиться, что предложение поступило от собственника или уполномоченного лица. Кроме того, в министерстве предостерегли от согласия на срочную предоплату.
Ранее в МВД по Крыму рассказали
, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от применения аферистами этой схемы превысил 40 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: