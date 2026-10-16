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Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 16.10.2026
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Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T21:28
2026-10-16T21:28
россия
мошенничество
парковки
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.Мошенник, представившийся владельцем, может сообщить, что на место претендуют другие желающие, и предложить сразу его забронировать. Для этого аферист просит внести предоплату или полностью оплатить аренду, направляя реквизиты либо QR-код для перевода. После поступления средств собеседник перестает выходить на связь.В МВД советуют не переводить деньги за машиноместо только на основании переписки в мессенджере.Также следует еще до оплаты лично осмотреть место, проверить документ и убедиться, что предложение поступило от собственника или уполномоченного лица. Кроме того, в министерстве предостерегли от согласия на срочную предоплату.Ранее в МВД по Крыму рассказали, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от применения аферистами этой схемы превысил 40 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублейАферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, мошенничество, парковки, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Аферисты выманивают деньги у россиян через объявления об аренде парковок в домах

21:28 16.10.2026
 
© РИА НовостиПарковка
Парковка - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Мошенники применяют новую схему обмана, выманивая у граждан деньги посредством объявлений об аренде парковочных мест в жилых домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
"Злоумышленники используют объявления, чаты жильцов и мессенджеры, чтобы дистанционно предлагать гражданам аренду парковочных мест в жилых домах. После того как человек заинтересовался предложением, общение полностью ведется онлайн", – рассказали в ведомстве.
Мошенник, представившийся владельцем, может сообщить, что на место претендуют другие желающие, и предложить сразу его забронировать. Для этого аферист просит внести предоплату или полностью оплатить аренду, направляя реквизиты либо QR-код для перевода. После поступления средств собеседник перестает выходить на связь.
В МВД советуют не переводить деньги за машиноместо только на основании переписки в мессенджере.
Также следует еще до оплаты лично осмотреть место, проверить документ и убедиться, что предложение поступило от собственника или уполномоченного лица. Кроме того, в министерстве предостерегли от согласия на срочную предоплату.
Ранее в МВД по Крыму рассказали, что в республике участились случаи дистанционного мошенничества при покупке автомобилей и запчастей к ним. С начала года ущерб от применения аферистами этой схемы превысил 40 миллионов рублей.
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РоссияМошенничествоПарковкиНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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