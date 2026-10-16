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ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров - РИА Новости Крым, 16.10.2026
ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
Один человек погиб и 10 пострадали в результате украинской атаки на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-16T20:42
2026-10-16T20:42
2026-10-16T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и 10 пострадали в результате украинской атаки на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По информации Пасечника, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в республиканскую клиническую больницу. Остальным помощь оказывается в ближайшем к месту удара медицинском учреждении."Информация о происшествии продолжает уточняться. Все необходимые службы задействованы для оказания помощи пострадавшим", – добавил глава ЛНР.Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике двое мужчин погибли после атаки украинского БПЛА по "Газели". Вражеский БПЛА атаковал машину вблизи села Смоляниново Новоайдарского муниципального округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино: ранены женщины ВСУ ночью атаковали НПЗ в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и дронамиВСУ ударили по мирным жителям в ЛНР – один человек погиб и 12 ранены
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луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, происшествия, новости сво, автобус, новости, новые регионы россии
ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
В ЛНР при атаке ВСУ на автобус в Краснодар погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:42 16.10.2026 (обновлено: 20:50 16.10.2026)