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Какой сегодня праздник: 17 октября

Какой сегодня праздник: 17 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2026

Какой сегодня праздник: 17 октября

Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес. В этот... РИА Новости Крым, 16.10.2026

2026-10-17T00:00

2026-10-17T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес. В этот день в 1902 году выпущен первый автомобиль марки Cadillac, в 1918 в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки, а ровно через два десятилетия учреждены первые советские медали – "За отвагу" и "За боевые заслуги". Именинники дня – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, солистка группы "Город 312" Ая.Что празднуют в миреКаждый седьмой житель современного мира голодает, и каждый день на планете Земля от голода умирает около 20 тысяч детей. 17 октября 1987 года сто тысяч человек вышли на площадь Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. С тех пор во всем мире эта дата считается Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Отметить этот день очень легко: просто накормите голодного и поделитесь с нуждающимся.Если вдруг взял и просто так кому-нибудь помог – душа начинает петь. Вот и замечательно! Ни в чем себе не отказывайте, ведь сегодня еще и Всемирный день пения. Кстати, неугомонные британские ученые доказали, что любители петь в караоке живут дольше, а еще они установили, что алкоголь плохо влияет на вокальные данные. Не знаем, как там у них в Британии, а у нас последнее утверждение вызывает желание доказать британским ученым обратное.Если сегодня в караоке вы не собираетесь, тогда зажигайте свечи и приглашайте друзей – надо же правильно отметить День посиделок при свечах. И тут снова вступает наука: оказывается, ужинать при свечах не менее полезно, чем петь. Эксперты провели контроль сердцебиения у группы добровольцев во время романтического ужина. У половины из них на столах стояли свечи, остальные ужинали при обычном освещении. Угадайте, у кого нормализовались ритмы сердечных сокращений? Правда, полезными можно считать только натуральные восковые свечки. Ароматизированные и подкрашенные могут навредить здоровью.А вот совет тем, кто хотел совершить прогулку по лесу: снимайте сапоги и оставайтесь дома. Лучше уж пойте. Или свечи жгите. Все дело в том, что в лесу вы можете повстречать Лешего. И скорее всего он будет в скверном настроении. Потому что сегодня – Ерофеев день. Если верить старинным русским поверьям, в этот день вообще лучше не выходить из дома.Еще сегодня с профессиональным праздником можно поздравить участковых терапевтов, а также отметить День нежности и День крайностей. Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия.Знаменательные даты122 года назад в Детройте изобретатель Генри Мартин Лиланд придумал первый автомобиль на базе одноцилиндровых двигателей и назвал его Cadillac, в честь основателя города Антуана де Ламот-Кадильяка. Среди существующих сегодня американских автомобильных марок старше Cadillac только Buick. Кстати, заводить автомобиль при помощи электрического пускового устройства, а заодно оснастить его ходовыми огнями, тоже впервые додумались на заводе Cadillac в 1912 году.В 1918 художник и искусствовед Николай Бартрам основал в Москве первый в мире государственный музей игрушки. Основу экспозиции составила его личная коллекция, состоящая в основном из уникальных игрушек ручной работы. А сегодня в музее собраны 113 тысяч единиц хранения, на которые ежегодно приходят посмотреть более 30 тысяч человек.В 1938 году для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза были учреждены сразу две награды – медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Рекордсмен по награждению – сержант Красной армии Семен Грецов: был награжден медалью "За отвагу" шесть раз.Кто родился в этот деньЗаместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, действительный государственный советник первого класса Дмитрий Песков сегодня отмечает 59-летие. В свободное время пресс-секретарь с удовольствием играет в большой теннис, также увлекается лыжным спортом и шахматами. Правда, как признается сам Песков, работа не предполагает выходных, поэтому свободное время выпадет крайне редко.17 октября 1970 года во Фрунзе (ныне Бишкек) родилась Светлана Назаренко, которая сегодня является солисткой группы "Город 312" и известна публике под именем Ая. Кстати, 312 – ее счастливое число. Это международный телефонный код Бишкека, а еще номер первой московской квартиры, где поселилась певица, приехавшая покорять столицу. Договор с компанией "Реал Рекордс" тоже был подписан 3 декабря (3.12).Кроме того, сегодня родились советский кинорежиссер, создатель фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг, турецкий певец Таркан, американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер Эминем (Маршалл Брюс Мэттерс).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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