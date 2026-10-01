Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 17 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261017/kakoy-segodnya-prazdnik-17-oktyabrya-1132123981.html
Какой сегодня праздник: 17 октября
Какой сегодня праздник: 17 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2026
Какой сегодня праздник: 17 октября
Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес. В этот... РИА Новости Крым, 16.10.2026
2026-10-17T00:00
2026-10-16T12:25
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
история
память
культура
искусство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/08/19/1130954233_0:19:1379:794_1920x0_80_0_0_d87fc6289fa12fe3e8c2b122ab04ee38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес. В этот день в 1902 году выпущен первый автомобиль марки Cadillac, в 1918 в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки, а ровно через два десятилетия учреждены первые советские медали – "За отвагу" и "За боевые заслуги". Именинники дня – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, солистка группы "Город 312" Ая.Что празднуют в миреКаждый седьмой житель современного мира голодает, и каждый день на планете Земля от голода умирает около 20 тысяч детей. 17 октября 1987 года сто тысяч человек вышли на площадь Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. С тех пор во всем мире эта дата считается Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Отметить этот день очень легко: просто накормите голодного и поделитесь с нуждающимся.Если вдруг взял и просто так кому-нибудь помог – душа начинает петь. Вот и замечательно! Ни в чем себе не отказывайте, ведь сегодня еще и Всемирный день пения. Кстати, неугомонные британские ученые доказали, что любители петь в караоке живут дольше, а еще они установили, что алкоголь плохо влияет на вокальные данные. Не знаем, как там у них в Британии, а у нас последнее утверждение вызывает желание доказать британским ученым обратное.Если сегодня в караоке вы не собираетесь, тогда зажигайте свечи и приглашайте друзей – надо же правильно отметить День посиделок при свечах. И тут снова вступает наука: оказывается, ужинать при свечах не менее полезно, чем петь. Эксперты провели контроль сердцебиения у группы добровольцев во время романтического ужина. У половины из них на столах стояли свечи, остальные ужинали при обычном освещении. Угадайте, у кого нормализовались ритмы сердечных сокращений? Правда, полезными можно считать только натуральные восковые свечки. Ароматизированные и подкрашенные могут навредить здоровью.А вот совет тем, кто хотел совершить прогулку по лесу: снимайте сапоги и оставайтесь дома. Лучше уж пойте. Или свечи жгите. Все дело в том, что в лесу вы можете повстречать Лешего. И скорее всего он будет в скверном настроении. Потому что сегодня – Ерофеев день. Если верить старинным русским поверьям, в этот день вообще лучше не выходить из дома.Еще сегодня с профессиональным праздником можно поздравить участковых терапевтов, а также отметить День нежности и День крайностей. Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия.Знаменательные даты122 года назад в Детройте изобретатель Генри Мартин Лиланд придумал первый автомобиль на базе одноцилиндровых двигателей и назвал его Cadillac, в честь основателя города Антуана де Ламот-Кадильяка. Среди существующих сегодня американских автомобильных марок старше Cadillac только Buick. Кстати, заводить автомобиль при помощи электрического пускового устройства, а заодно оснастить его ходовыми огнями, тоже впервые додумались на заводе Cadillac в 1912 году.В 1918 художник и искусствовед Николай Бартрам основал в Москве первый в мире государственный музей игрушки. Основу экспозиции составила его личная коллекция, состоящая в основном из уникальных игрушек ручной работы. А сегодня в музее собраны 113 тысяч единиц хранения, на которые ежегодно приходят посмотреть более 30 тысяч человек.В 1938 году для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза были учреждены сразу две награды – медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Рекордсмен по награждению – сержант Красной армии Семен Грецов: был награжден медалью "За отвагу" шесть раз.Кто родился в этот деньЗаместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, действительный государственный советник первого класса Дмитрий Песков сегодня отмечает 59-летие. В свободное время пресс-секретарь с удовольствием играет в большой теннис, также увлекается лыжным спортом и шахматами. Правда, как признается сам Песков, работа не предполагает выходных, поэтому свободное время выпадет крайне редко.17 октября 1970 года во Фрунзе (ныне Бишкек) родилась Светлана Назаренко, которая сегодня является солисткой группы "Город 312" и известна публике под именем Ая. Кстати, 312 – ее счастливое число. Это международный телефонный код Бишкека, а еще номер первой московской квартиры, где поселилась певица, приехавшая покорять столицу. Договор с компанией "Реал Рекордс" тоже был подписан 3 декабря (3.12).Кроме того, сегодня родились советский кинорежиссер, создатель фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг, турецкий певец Таркан, американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер Эминем (Маршалл Брюс Мэттерс).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/08/19/1130954233_147:0:1231:813_1920x0_80_0_0_94bcf8d5ee5c8c27caff77c8343a16df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, память, культура, искусство , кино, музыка, награды
Какой сегодня праздник: 17 октября

Что празднуют в России и в мире 17 октября

00:00 17.10.2026
 
© РИА Новости КрымМедаль "За Отвагу"
Медаль За Отвагу - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес. В этот день в 1902 году выпущен первый автомобиль марки Cadillac, в 1918 в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки, а ровно через два десятилетия учреждены первые советские медали – "За отвагу" и "За боевые заслуги". Именинники дня – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, солистка группы "Город 312" Ая.

Что празднуют в мире

Каждый седьмой житель современного мира голодает, и каждый день на планете Земля от голода умирает около 20 тысяч детей. 17 октября 1987 года сто тысяч человек вышли на площадь Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. С тех пор во всем мире эта дата считается Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Отметить этот день очень легко: просто накормите голодного и поделитесь с нуждающимся.
Если вдруг взял и просто так кому-нибудь помог – душа начинает петь. Вот и замечательно! Ни в чем себе не отказывайте, ведь сегодня еще и Всемирный день пения. Кстати, неугомонные британские ученые доказали, что любители петь в караоке живут дольше, а еще они установили, что алкоголь плохо влияет на вокальные данные. Не знаем, как там у них в Британии, а у нас последнее утверждение вызывает желание доказать британским ученым обратное.
Если сегодня в караоке вы не собираетесь, тогда зажигайте свечи и приглашайте друзей – надо же правильно отметить День посиделок при свечах. И тут снова вступает наука: оказывается, ужинать при свечах не менее полезно, чем петь. Эксперты провели контроль сердцебиения у группы добровольцев во время романтического ужина. У половины из них на столах стояли свечи, остальные ужинали при обычном освещении. Угадайте, у кого нормализовались ритмы сердечных сокращений? Правда, полезными можно считать только натуральные восковые свечки. Ароматизированные и подкрашенные могут навредить здоровью.
А вот совет тем, кто хотел совершить прогулку по лесу: снимайте сапоги и оставайтесь дома. Лучше уж пойте. Или свечи жгите. Все дело в том, что в лесу вы можете повстречать Лешего. И скорее всего он будет в скверном настроении. Потому что сегодня – Ерофеев день. Если верить старинным русским поверьям, в этот день вообще лучше не выходить из дома.
Еще сегодня с профессиональным праздником можно поздравить участковых терапевтов, а также отметить День нежности и День крайностей.
Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия.

Знаменательные даты

122 года назад в Детройте изобретатель Генри Мартин Лиланд придумал первый автомобиль на базе одноцилиндровых двигателей и назвал его Cadillac, в честь основателя города Антуана де Ламот-Кадильяка. Среди существующих сегодня американских автомобильных марок старше Cadillac только Buick. Кстати, заводить автомобиль при помощи электрического пускового устройства, а заодно оснастить его ходовыми огнями, тоже впервые додумались на заводе Cadillac в 1912 году.
В 1918 художник и искусствовед Николай Бартрам основал в Москве первый в мире государственный музей игрушки. Основу экспозиции составила его личная коллекция, состоящая в основном из уникальных игрушек ручной работы. А сегодня в музее собраны 113 тысяч единиц хранения, на которые ежегодно приходят посмотреть более 30 тысяч человек.
В 1938 году для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза были учреждены сразу две награды – медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Рекордсмен по награждению – сержант Красной армии Семен Грецов: был награжден медалью "За отвагу" шесть раз.

Кто родился в этот день

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, действительный государственный советник первого класса Дмитрий Песков сегодня отмечает 59-летие. В свободное время пресс-секретарь с удовольствием играет в большой теннис, также увлекается лыжным спортом и шахматами. Правда, как признается сам Песков, работа не предполагает выходных, поэтому свободное время выпадет крайне редко.
17 октября 1970 года во Фрунзе (ныне Бишкек) родилась Светлана Назаренко, которая сегодня является солисткой группы "Город 312" и известна публике под именем Ая. Кстати, 312 – ее счастливое число. Это международный телефонный код Бишкека, а еще номер первой московской квартиры, где поселилась певица, приехавшая покорять столицу. Договор с компанией "Реал Рекордс" тоже был подписан 3 декабря (3.12).
Кроме того, сегодня родились советский кинорежиссер, создатель фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг, турецкий певец Таркан, американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер Эминем (Маршалл Брюс Мэттерс).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссияВ миреИсторияПамятьКультураИскусствоКиноМузыкаНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В субботу в Крыму прольются сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:14Дефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
22:56Доклад Путину о ходе СВО и признание Трампа о Крыме – главное за день
22:38Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области
22:11Выбирать все сложнее: итоги конкурса школьных музеев подвели в Крыму
21:47Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбе
21:28Кому место для парковки: мошенники придумали новую схему обмана россиян
21:12Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ по автобусу в Краснодар
21:05Зеленский попросил у ЕС еще 70 миллиардов евро
20:50Путину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
20:42ВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажиров
20:40Часть Керчи останется без газа 20 октября – адреса
20:29"Это очень больно": Зеленский запаниковал из-за решения США
20:23Отбой ракетной опасности в Крыму
20:15Осень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:00Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в России
19:52Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:37Основные порты Украины на Черном море остановили работу
19:29Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском
Лента новостейМолния